Nike再次聯乘Martine Rose　重塑西裝為女性注入力量、韌性和美麗

【Nike/ Martine Rose/ 聯乘/ 女子世界盃】第九屆女子世界盃7月20日即將展開，引來高度關注。其實近年女子足球在世界受歡迎程度愈趨熾熱，Alex Morgan、Megan Rapinoe及Alexia Putellas等女足一線巨星，亦逐漸成為西方家傳戶曉名字，更和C朗、美斯一樣，不時成為時裝品牌寵兒。



「Dressing for Everyone」為所有人設計的。（Martine Rose）

為迎接這個足球盛事到來，Nike最近便再度與設計師Martine Rose合作，打造最近聯乘別注。鮮明地以足球作為今次主題，更強調全部每款球鞋服飾作品，均無分男裝、女裝，乃是「Dressing for Everyone」為所有人設計的。借此來表達足球世界不同，女足、男足無分高低的訊息。

當女性穿著西裝時，它表達出力量、韌性和美麗。我希望女性在配上西裝時能像男性一樣感到強大。 Martine Rose

「恤衫波衫」最具融合特色，乍看之下與一般Nike球會徽章波衫無異，但近觀便會發現原來是一件燙有暗條紋的恤衫。（Martine Rose）

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所以大家會在Nike × Martine Rose系列裡，發現波衫和西裝褸這些男性衣物，卻又用上了近乎女性絲襪一樣的彩色長波襪去配搭每個造型，這種中性色彩的融合與混搭，正是系列最大主題。當中尤以一件「恤衫波衫」最具融合特色，乍看之下與一般Nike球會徽章波衫無異，但近觀便會發現原來是一件燙有暗條紋的恤衫，波衫的好動與恤衫的斯文水乳交融在一起，堪稱點題之作。

一改以往以黑或白色作主的基礎色調，全新Mule MR4明顯鮮艷得多了。（Martine Rose）

此外球鞋作品同樣矚目，Mule MR4繼續成為主打作，並一改以往以黑或白色作主的基礎色調，調配出數款水彩潑墨一樣的漸變色系，迷幻之餘更帶有節目狂歡快感，用以對應快將到來的世界盃。