Thom Browne首發巴黎Haute Couture　讓灰色西裝完美登上大雅之堂

【Thom Browne/ Haute Couture/ 高訂/ 時裝周】眼見巴黎因社會運動而風雨飄搖之際，Haute Couture FW23時裝周的如期舉行無疑顯得格外突兀，不過道理或許如中華民族魏晉南北朝時期崇尚的清談玄學一樣，現實社會愈是頹靡，便愈是有人想及時行樂，活在不切實際的超現實之中，Thom Browne FW23 Haute Couture Fashion Show正是最好證明。



作為Thom Browne本尊史上第一個高級訂造時裝Haute Couture發佈會，這絕對是其創作生涯上的里程碑，更是美國時裝揚眉吐氣的一日，雖知道縱使近年美國街頭時尚席捲全世界，但很多傳統衞道之士至今仍嗤之以鼻，認定這絕非時裝設計之正統，而Haute Couture則是這批「時尚道德撚」之最後根據地。那怕過去Virgil Abloh早就以美國自家品牌Off-White名義，登上這個時裝設計工藝最高舞台，卻仍然有很多人對美國設計師抱有偏見，認為他們就只會設計波鞋、Hoodie、牛仔褲及棒球褸。

Thom Browne本尊史上第一個高級訂造時裝Haute Couture發佈會終於登場。（Thom Browne）

今次就先別談論究竟波鞋、Hoodie、牛仔褲及棒球褸有否登上Haute Couture的價值，但至少Thom Browne卻絕非這一類美式時裝設計師。縱然發跡自紐約，Thom Browne起初是以官仔骨骨示人，後來創意更愈趨澎湃，直逼Viktor&Rolf。今次FW23 Haute Couture成功進一步深化設計師創意理念，無論設計再天馬空行也好，灰色西裝這一根源，卻從不變改，而回顧Haute Couture百年發展史，能夠以男士洋裝及灰色做主題的Collection堪稱前所未見，這位美國人卻做到了。

。（Postpunkproject）

精緻錦緞、從Glen Check演化出來的Prince of Wales Check、繡有銀色和金色亮的外套和短褲，奢華感滿載。（Thom Browne）

Thom Browne FW23 Haute Couture：

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其實就算是過往的Ready-to-wear系列，從設計視覺處看，Thom Browne服飾作品早已震撼力非凡，所以驟眼看上來這個Couture列或許如平常RTW系列無異，但其手工、用料和時間上所花的心機與精度，卻定必是Thom Browne歷史上的巔峰。伴隨著Visage名曲《Fade To Grey》的旋律發場，Visage主音Steve Strange年輕時代就最愛以灰色窄身西裝示人，上世紀80年代歐洲大流行的New Romantic，那種將正裝與宮廷時代服飾新舊結合的荒誕離奇，在新季Thom Browne得到高度發揮。

創意度逼人。（Thom Browne）

將有如蟲繭一款的圓潤輪廓，添加到手袖位置之上，臃腫難分的奇怪形狀，與Comme des Garçons SS97有異曲同工之妙。（Thom Browne）

1997年Comme des Garçons SS97神之一季「Lumps and Bumps」。（Thom Browne）

精緻錦緞、從Glen Check演化出來的Prince of Wales Check、繡有銀色和金色亮的外套和短褲，奢華感滿載，但同一時間又筆鋒一轉，將有如蟲繭一款的圓潤輪廓，添加到手袖位置之上，臃腫難分的奇怪形狀，無疑讓人回想起1997年Comme des Garçons SS97神之一季「Lumps and Bumps」，展現出驚人舞台效果。