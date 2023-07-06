AMBUSH聯乘Nike Air More Uptempo　未來Low Cut矮仔波鞋風潮持續

【Nike/ Ambush/ 聯乘 】日本潮流工業與Nike情比金堅，與之聯乘的單位非常多，成功者亦不少，fragment design、COMME des GARÇONS、sacai、atmos、UNDERCOVER乃至VERDY，均曾交出亮麗成績表，卻好像只有AMBUSH別注，一直雷聲大雨點小似的……



AMBUSH × Nike Air More Uptempo日前流出最新黑色版本。（Sneakers News）

AMBUSH × Nike出品顏色每每過於奇怪，令人覺得很難配襯。（AMBUSH）

若說Nike相對不重視與Yoon Ahn的合作，這可謂大錯特錯，事實上AMBUSH可謂Nike這些年來其中一個投資人力物力最甚的單位，宣傳力度最高，創作自由度及特權，更一度被視為擴充女性時裝市場的重點品牌，基本上衫褲鞋等Items一應俱全。可惜事與願違，AMBUSH × Nike成績有目共睹，明顯遠不及sacai × Nike，當人家阿部千登勢的LDV、Vaporwaffle大賣全球之際，敢請問AMBUSH × Nike有些作品可是深入民心的？可能就勉強只有那件大剔Logo毛毛Jacket了吧，其他諸如Dunk High及Air Force 1等別注鞋款，基本上毫不曾掀起過熱潮，名義上要抽籤，卻在抽籤之後仍然能夠在世界各大專門店、網店正價購買，「受歡迎」程度，可想而知。

Yoon Ahn早前早已穿上AMBUSH × Nike Air More Uptempo黃黑色版本。（Yoon Ahn）

近年Nike投入在AMBUSH身上資源減少的情況頗為明顯，較之以往總每季推出鋪天蓋地衫褲鞋系列，現在通常都是一季一鞋款而已。面對日漸失勢，Yoon Ahn應該都意識到自己不容有失了。幸好最近流出的最新聯名球鞋，卻令潮流人興奮莫名，事關今次她沒有隨波逐流地推出最大路的Dunk和Air Force 1，反而劍走偏鋒，選上Scottie Pippen御用的Scottie Pippen，既特別卻同樣具備非凡歷史地位，認真識貨。

傳統高筒版Nike Air More Uptempo。（Sneakers News）

AMBUSH × Nike Air More Uptempo卻一改高筒鞋形結構，設定成低筒。（kicksaluoluo2）

這對AMBUSH × Nike Air More Uptempo最特別之處，乃是一改其高筒鞋形結構，設定為低筒示人，然而厲害之處是哪怕鞋身被裁短了，招牌的「AIR」字體卻安然無恙地依舊排列着，體現出設計師精細的改良，再於鞋踭位置加上AMBUSH商標，的確給予人耳目一新之感。要知道Nike近幾年甚喜歡將經典高筒籃球鞋裁短變成低筒，Travis Scott的Air Jordan 1 Low賣到成行成市便可見一斑，現在連Air More Uptempo都加入矮仔行列，可以預見這種風潮未來定必陸續有來。