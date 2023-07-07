威爾斯老牌Corgi聯乘原宿神店MAIDENS　日本職人手染襪技藝性最強

【日本職人/ 藍染 / Indigo】日本時裝文化一個很值得我們香港業界學習的地方，就是他們那種對舊物舊品牌的尊重、知識、活化手段及智慧，世界各地許多舊文明舊文物，近代不少均透過日本時裝人、職人們的保育和推廣，才得以持續發光發熱，美國牛仔褲正是一個不節不扣鐵證，而現在連創立於1892年威爾斯老牌，亦同樣與東洋工藝結下良緣。



和其他經典英倫品牌一樣，Corgi在多年前亦得到過英國王室認證。

說的是Corgi，一個承傳至家族第5代之歷史級別品牌。縱使這些年來不算大紫大紅，卻憑藉精湛用料和工藝深得品味之士賞識，在西裝皮鞋界別頗具聲望。始創人Rhys Jones研發出別樹一格的製襪子技法並傳承至今，工場內那些古董縫紉機，據說每部一天便只能生產出7雙襪子，再結合尊貴的埃及棉作為用料，雖然成本高昂，但製作出來的Corgi Socks卻是質素保證，耐用耐磨耐洗，就算清洗多次依然歷久彌新，不易扭曲變形，久而久之更讓襪子表面散發出優良色澤。

威爾斯老牌Corgi聯合原宿神店MAIDENS。（MAIDENS）

MAIDENS服裝團隊監修，交付沖繩染色職人進行人手染色，將馳名世界的琉球藍及相關染色，染製到襪子之上。（MAIDENS）

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MAIDENS是原宿不可不到的時尚神店。（MAIDENS）

如斯精良，識貨的日本時裝人當然慧眼識英雄，東京原宿知名時裝店MAIDENS，最近便與Corgi合作，推出數款聯乘別注襪子，先交由Corgi原廠製造，繼而由MAIDENS服裝團隊監修，交付沖繩染色職人進行人手染色，將馳名世界的琉球藍及相關染色，染製到襪子之上，分別有全染和紥染版本，各式各樣，總有一款啱你，去開原宿Chrome Hearts買完銀器後，不妨轉左靠右直上，行到MAIDENS搶購吧。