多巴胺穿搭意思｜4大零失敗穿搭公式　運用繽紛色彩為生活添歡樂

多巴胺穿搭意思是甚麼？繼Y2K風格之後，最近到多巴胺穿搭掀起熱潮！最近不斷聽到「多巴胺穿搭」這關鍵詞，究竟多巴胺穿搭是甚麼呢？多巴胺穿搭中的鮮艷繽紛色彩完美展現出夏日活力感，但多巴胺穿搭要怎樣穿才能避免炒車？有不少女星已經完美示範出多巴胺穿搭，而且也很值得大家參考，《01女生》今次就為大家整合4大「多巴胺穿搭」零失敗搭配公式。



Y2K意思｜Y2K風格回歸！5大千禧世代穿搭元素：低腰褲、串珠飾物

多巴胺穿搭意思是甚麼？

相信很多人都知道，「多巴胺穿搭」中「多巴胺」是人體腦部分泌出來的「快樂物質」，會令人感覺心情愉悅，而「多巴胺穿搭（Dopamine Dressing）」這詞彙最初是由時尚心理學家 Dawnn Karen 最先提出。Dawnn Karen 曾經在其著作《穿出最好的人生》中提到，穿着某些鮮豔顏色的服飾，有助釋放大量促進情緒的神經遞質多巴胺，換句話說：「你穿的衣服可以提升你的情緒」。

另外，從色彩學的角度而言，顏色與情緒有密切的關係，鮮艷奪目的顏色能提升能量，帶來開心愉悅的心情。總而言之，多巴胺穿搭意思就是，透過繽紛、鮮艷、明亮的高飽和配色穿搭，刺激快樂情緒，從穿搭造型入手，帶來歡樂色彩、散發正能量！

繼Y2K風格之後，最近到多巴胺穿搭掀起熱潮！（yoo.xx＠IG）

多巴胺穿搭4大零失敗公式 打造令人眼前一亮的時尚造型

多巴胺穿搭公式1：單一色調套裝

最入門級的多巴胺穿搭，就是選好了一隻顏色，上下身都用同一色調，這樣可以避免搭配不當的情況，更加節省了不少左拼右拼的煩惱，一套過穿上就可以了！單一色調套裝穿起來亦意想不到地充滿時尚感，同時令人感覺和諧，可以自行搭配同色調上下身，亦可以選擇套裝或連身裙。

多巴胺穿搭公式1：單一色調套裝（natalietong53＠IG）

可以自行搭配同色調上下身，亦可以選擇套裝或連身裙。（kelllycheung＠IG）

多巴胺穿搭公式2：同色系搭配

除了單一色調穿搭外，也可以選擇同色系搭配，全身以相近顏色為主，利用深淺色調的搭配，令造型不單調，不會令人感到違和之餘，更能增添層次感。

多巴胺穿搭公式2：同色系搭配（jennierubyjane＠IG）

全身以相近顏色為主，利用深淺色調的搭配，令造型不單調。（yoo.xx＠IG）

多巴胺穿搭公式3：撞色配搭

希望再進階一點，就可以嘗試撞色配搭，常見的做法是善用「對比色」及「互補色」，當然，大家也可以發揮創意大膽搭配，輕鬆打造出可愛俏皮感的穿搭造型，心情也自自然然更療癒、愉悅。

多巴胺穿搭公式3：撞色配搭（dlwlrma＠IG）

希望再進階一點，就可以嘗試撞色配搭。（hyunah_aa@IG）

常見的做法是善用「對比色」及「互補色」，當然，大家也可以發揮創意大膽搭配！（shi_ga@IG)

多巴胺穿搭公式4：從配飾入手

如果擔心鮮艷穿搭難以駕馭的話，也可以從配飾入手，鮮艷的手袋、鞋子、帽子都能為穿搭造型加以點綴，低調地增添歡樂色彩，打造多巴胺穿搭。

多巴胺穿搭公式4：從配飾入手（l_for_louise＠IG）