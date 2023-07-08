Barbour聯乘頌揚香港工藝　Re-Loved系列古着再造為防水油布升級

【Barbour/ 聯乘/ 職人】近年古着再造文化大流行，先從日本綻放光芒，繼而在歐美甚至香港都遍地開花，可惜香港時裝、職人單位卻每每碰上一個大問題。



問題就是無論本地品牌、設計師或職人的古着再造工藝再出眾也好，絕對多數情況下卻只是獨個兒自己做自己的作品，任作品再精良也好，亦難以和歐美日的設計師一樣，往往容易獲得傳統大品牌垂青，推出聯乘別注，從而衝出國際，聲價十倍，這無疑是本地設計師長年累月一個相對被動的處境。

喜幸英國百家王室御用品牌Barbour最近便慧眼識英雄，將它們全球性古着再造企劃「Barbour Re-Loved」引進到香港，邀請本地品牌Atelier 1303設計師林偉強Sonic，及古董錶舖Berne Horology寶鏗古董鐘錶主理人Quinton Ng合作，以軍用風格作主題，利用歷史悠久Barbour Wax油布，分別製作出限量背包Wren Daypack及錶帶BH Type 1 NATO，百年英國品牌史上首度聯乘香港設計師，著實值得關注。

為隆重其事今次Barbour Hong Kong Re-Loved誕生，Barbour由即日起至7月30日將會於尖沙咀K11 MUSEA專門店舉行展覽，展示Wren Daypack及BH Type 1 NATO。（Barbour）

Wren Daypack由林偉強Sonic本人親自人手製作，每個袋均利用了超過二十件Barbour舊外套的面料組合而成。（Sonic）

據知Atelier 1303及Berne Horology各自挑選了一批陳年Barbour Waxed Jackets，繼而進行拆解，以古着再造手法，製作出限量二十多個的背包及數十條錶帶。Wren Daypack由林偉強Sonic本人親自人手製作，每個袋均利用了超過二十件Barbour舊外套的面料組合而成，原版Barbour外套的經典細節，如格紋襯裡、縫線、仿古拉鍊及防銹金屬拉環等，一一蘊含其中。加上由經年的古着直品再造，故每個背囊的袋面顏色、深淺程度及磨蝕位罝都皆獨一無二，極具收藏價值。

BH Type 1 NATO由Berne Horology第三代主理人Quinton Ng提案監修。（Barbour）

保留Barbour招牌刺繡Logo及燈芯絨裝飾標誌，深層次地向Barbour百年歷史作崇高致敬。此外錶扣同樣是畫龍點睛部件。（Barbour）

Berne Horology所提案的BH Type 1 NATO，致力從每件被解拆的Waxed Jackets舊外套中取經。（Barbour）

至於Berne Horology所提案的BH Type 1 NATO，則致力從每件被解拆的蠟棉斜紋布舊外套中，保留Barbour招牌刺繡Logo及燈芯絨裝飾標誌，深層次地向Barbour百年歷史作崇高致敬。此外錶扣同樣是畫龍點睛部件，以純銀作主物料製成，特點是佩服經年後，銀扣會因應環境濕度變遷，讓銀的顏色與質地產生微妙變化，用以相呼應Barbour Waxed Jackets的獨有美學。

為隆重其事今次Barbour Hong Kong Re-Loved誕生，Barbour由即日起至7月30日將會於尖沙咀K11 MUSEA專門店舉行展覽，展示上述別注單品，並公開接受預定，萬勿錯過。