WWII US Navy Shawl Collar牛仔褸 　愈舊愈殘才有味道｜買物專欄

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【買物】最新一回買物專欄便找來寶鏗古董鐘錶主理人Quinton出來，分享他的WWII US Navy Shawl Collar Denim Jacket。



WWII US Navy Shawl Collar牛仔褸 。（Quinton Ng）

Quinton Ng於6、7年前於古着店White Whale Co. 購買的。（Quinton Ng）

「這件WWII US Navy Shawl Collar Denim Jacket，大概6、7年前於古着店White Whale Co. 購買，之所以讓我一見傾心，是外套的風塵味好重，夠單薄，所以細節均是Original，留意鈕扣乃是用上鎖匙扣的圈子去連擊衫身，用以方便拆解更換。」

留意鈕扣乃是用上鎖匙扣的圈子去連擊衫身，用以方便拆解更換。（Quinton Ng）

留意鈕扣乃是用上鎖匙扣的圈子去連擊衫身，用以方便拆解更換。（Quinton Ng）

背部黃色字樣也並不常見，可能是當年故意印上去，來識別士兵所屬之小隊。（Quinton Ng）

「而以Condition來說，這件WWII US Navy Shawl Collar其實算是較殘和多破損，但偏偏這正是叫人愛上的地方，證明它當真很有歷史、故事和經歷，是一件能夠從大戰之中『生存』下來的衣服。」

「此外褸身內部印有當年該士兵的名字之餘，背部黃色字樣也並不常見，可能是當年故意印上去，來識別士兵所屬之小隊，十分人性化的設計。」

Shopper Profile：Quinton Ng，寶鏗Berne Horology古董鐘錶第三代主理人

