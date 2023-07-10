A-COLD-WALL聯乘Converse CHUCK 70　老伯演奏家中村卓也有型示範

【Converse/ 聯乘】 雖然A-COLD-WALL*主理人Samuel Ross表現不似預期，沒有成為下一位Virgil Abloh，但他仍不缺佳作，只有細心關注便會留意到。最新搞作就是與Converse打造全新別注。



最新一擊A-COLD-WALL* × Converse以CHUCK 70為主題。（Converse）

這種工業風殘脫啞色美學，與2018年A-COLD-WALL* × NikeLab Air Force 1有異曲同工之妙。（Nike）

今次A-COLD-WALL* × Converse以CHUCK 70作為主題，雖然以最大路鞋款掛帥，卻創造出與別不過的特殊細節，來彰顯「新實用機能主義」風格。重蠟帆布作主體的鞋面，後跟則配上皮革材質並刻有A-COLD-WALL*品牌商標，存在感極強。

A-COLD-WALL* Logo以各種另類有型方式展示出來。（Converse）

自成一格的鞋舌Logo處理。（Converse）

半透明感鞋頭則改成綠色設置，並帶有舊化效果，用以呼應頂部兩個採用了啞光粉末塗層處理的孔眼，這種工業風殘脫啞色美學，與2018年A-COLD-WALL* × NikeLab Air Force 1有異曲同工之妙，之不過當年那一對是非賣品，這對CHUCK 70則齊色齊碼，7月11日全球公開發售。

Samuel Ross並沒有捨難取易到找來人氣紅氣或KOL演繹新鞋，而是找來多樂器演奏家中村卓也Takuya Nakamura出山拍廣告。（Converse）

將大叔老伯式風味，與Converse 經典形象水乳交融在一起。（Converse）

自2015創立至今，A-COLD-WALL*雖然沒有大紅大紫晉升一線品牌，但那種表面淡薄，事實卻才華洋溢、前瞻性高之Avant-garde美學定位實在值得人尊貴。就以今次新鞋作推出為例，主理人Samuel Ross並沒有捨難取易到找來人氣紅氣或KOL演繹新鞋，而是找來多樂器演奏家中村卓也（Takuya Nakamura）出山拍廣告，將大叔老伯式風味，與Converse CHUCK 70的經典形象水乳交融在一起，果真夠晒另類有品味。