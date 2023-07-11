藤原浩香港蘇富比線上拍賣　Nike、Rolex等潮流教父私物值幾錢？

【藤原浩/Rolex/ Hermès/ Supreme/ Nike/ 拍賣會】作為裏原宿潮流教父，藤原浩歷年來珍寶收藏多不勝數，更曾一度推出《Personal Effects – The Essentials of Hiroshi Fujiwara》專書，來分享個人珍藏。



如今，藤原浩將其極其珍貴的私物拿出來拍賣。



藤原浩歷年來潮物、名物、珍寶收藏多不勝數。（Hiroshi Fujiwara）

2009年出版的《Personal Effects – The Essentials of Hiroshi Fujiwara》專書。（Amazon JP）

最近教父再度夥拍蘇富比，舉行名為「PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara」拍賣會，將自家收藏的Patek Philippe、Rolex、LEICA、Hermès、Nike等名物，乃至Andy Warhol、Futura 2000藝術品等合共50件寶物，從即日起至7月26日進行線上拍賣，絕對是潮流界一大盛事。

留意這些拍品並非單單是藤原浩個人收藏，當中很多服飾，更是教父他老人家長年累月親身著用。（Sotheby's）

例如上述那條紋Goyard Black and Brown Goyardine Canvas and Chevroches Calfskin Saint Louis GM Tote Bag藤原浩就曾在日常生活中親自著用。（wts）

另一款則炒至$48,000港元，想來最終成交價應炒至起過$100,000以上。（Sotheby's）

留意這些拍品並非單單是藤原浩個人收藏，當中很多名錶服飾，更是教父他老人家長年累月親身著用，就例如那兩個Goyard帆布大袋，想來大家從雜誌、網站乃至他個人Snapshot中，便不時見藤原浩高調著用，難怪成為目前拍賣會其中一大關注度最高的單，由原本估值$2,000至5,000港元，已迅即被炒至$20,000及$48,000港元，想來最終成交價應炒至起過$100,000以上。

fragment design and Bamford Watch Department | Reference 114060 | A stainless steel wristwatch with bracelet, Circa 2010。（Sotheby's）

LEICA camera Hermès ver. HF original M8。（Sotheby's）

至於藤原浩當年找來英國「改勞」名所Bamford Watch Department度身訂造的Rolex Submariner 114060，以及各款LEICA，目前的「落Bid」率同樣熾熱，反觀一系列藝術品較相對冷淡，可能是由於它們欠缺了被藤原浩著用這一賣點了吧。

「PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara」拍賣會其他人氣珍藏：