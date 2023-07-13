艾榮捨Nike簽約安踏　Arc'teryx、Salomon母公司勢成潮界第一人？

【NBA/ 安踏/ Nike/ Arc'teryx/ Salomon】艾榮Kyrie Irving日前正式宣告，將會加盟安踏Anta集團，成為繼Klay Thompson之後，另一位巨星級別贊助球員，本來這算是體育世界的事，表面上與時裝潮流沒有直接關係，但其實諗深一層看清楚大局，卻會發現運動潮流世界在可見將會隨時有着天翻地覆之變。



何解呢？只要看看Outdoor山系時裝世界發生過什麼事便一目瞭然，加拿大代表Arc'teryx發光發亮，在全球固然熱賣連連，引來OFF-WHITE、Jil Sander等高級時裝大牌合作，就連國家主席習近平亦曾高調著用，使它在內地掀起搶購風潮，聲勢直逼戶外業界龍頭The North Face。至於來自法國的Salomon則更加是山系跑鞋之王，任你HOKA、ON、norda run來勢洶洶，其王者地位依然穩如泰山，在運動領域何等風光自然無需多講，單單是與COMME des GARÇONS及11 BY BBS的長期合作便足證潮流魅力所在，基本上每間獨立時裝店都總會擺兩對出來看門口呢。

早前國家主席習近平高調穿上Arc'teryx，使到Anta股價立即暴升10%。（新華社）

然而業內人士都應該知道，Salomon及Arc'teryx的母公司Amer Sports，在2019年正正被Anta所收購，旗下尚有Wilson、Peak Performance及Atomic等品牌，換言之近年Outdoor運動時裝的半壁江山，不知不覺間已被中國財團所佔據，而這過Anta亦在過去16年間，市值增長20倍，目前市值已高達2290億港元，絕對有能力在世界服裝市場覆雨翻雲了。

Off-White Fall 2020 Show。（Getty Images）

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正正有能力覆雨翻雲，Anta又不是LVMH，那麼自然就不會只沉醉於收購品牌這策略之上，與其不斷併購歐美品牌做大做強它們，明顯地Anta更想花大量資源，將這個同名「親生仔」衝出國際，一改那個「國內是龍，國外是蟲」的形象，最終劍指Nike的王座。

Anta創始人丁世忠。（新華網）

我們不做中國的Nike，要做世界的安踏。 丁世忠

這或許是國家任務，也或許是創始人丁世忠的夢想，但無論哪才是真相都好，中國運動工業由以往只能憑藉廉價勞工幫歐美大牌造鞋加工；到上個年代開始收購外國品牌；來到21世紀20年代，其實的確是時候要將本土品牌打造成國際品牌，這相比起開工廠和收購品牌，所需的時間無疑最長，挑戰性亦最大，既需要優秀設計人才和製作職人，也講求緊貼時代步伐的Marketing或包裝手段，亦要求重視、尊重和保護知識產權的道德觀，缺一不可。

COMME des GARÇONS及11 BY BBS是Salomon長期合作單位。（Salomon）

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當然，任上述所講的執起運作得再好，Anta在可見將來也絕不會成為Nike、adidas或CHANEL，但反攻歐美世界，種下潮流種子，正是適當時候，如是者近年品牌之所以積極開拓籃球市場，積極簽下NBA巨星代言人合約，正是如此。但能否成功仍然未知之數，不過Anta有的是錢和旗下多個品牌，在假以時日只需要學習Nike及LVMH般，擅用旗下品牌與品牌之間來一個互補或裡應外合，讓Anta與Arc'teryx及Salomon品牌適當並有型地互動起來，唯有策劃得宜，箇中所能掀起的正向作用可是大得很，拭目以待。