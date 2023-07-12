CHANEL分享文青之秘　《在哪裡，都能當個巴黎人》作者領軍行騷

【CHANEL】FW23巴黎高級訂造Haute Couture時裝周日前圓滿落幕，CHANEL一如既往成為焦點，更份外深得女生關注。



CHANEL FW23 Couture Fashion Show日前矚目登場。（CHANEL）

事關創意總監Virginie Viard今季以類似巴黎文青風作為主題，幻想巴黎女生的打扮是如何、會看甚麼書和電影，甚至從電影、文學及音樂領域都會有所涉足，這麼樣的一個知性女生，香港版本我們固然見慣見熟，然而花都版本又應該是如何？

打頭陣的Caroline de Maigret。（CHANEL）

#文青與否，從來並非取決自年紀，更重要是知識和心境。（CHANEL）

首然，她顯然與文學色彩有關，如是者FW23 Couture時裝騷打頭陣的，並非青春少艾的模特兒，而是年近知命之年，卻集百家大成的Caroline de Maigret。無論從巴黎風尚抑或香奈身的文化基因處細味，Caroline de Maigret都是很具代表性人物，外祖父是前法國國務部長兼內政部長Michel Poniatowski，自幼已飽覽群書，年青時代卻投身全然不同的Model領域，晉身頂尖超模。

《How to Be Parisian Wherever You Are: Love, Style, and Bad Habits》大賣全球。

成名後涉足樂壇，成立搖滾樂廠牌Bonus Tracks，並至中年更再下一城，投身文壇，接連出版《How to Be Parisian Wherever You Are: Love, Style, and Bad Habits》及《Older, But Better, But Older: The art of growing up》兩書。由專長扮靚成長至教人扮靚，大賣全球，是名乎其實的巴黎真文青也。

CHANEL FW23 Couture Fashion Show：

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所以文青與否，從來並非取決自年紀，更重要是知識和心境。Virginie Viard安排Caroline de Maigret打頭陣的心思正是如此。穿著Double-breasted Navy Tweed Coat，雙手插袋，悠然自得、泰然自若隨步走出來，既是一種氣派也是自信，這件事本身就十分CHANEL。

穿上匠師特製的Red Tweed Principal Boy Jacket去放狗，誰說Haute Couture只能出現在紅地毯上？（CHANEL）

披上鑲滿花卉、水果、草莓及黑莓刺繡的連身裙及外套，然後約齊三五知己，提着花籃於塞納河漫步，詩意無限。（CHANEL）

隨後出來的模特兒風格同樣如此，讓世人體會到哪怕是價值連城、精雕細琢的Haute Couture，在巴黎人與及CHANEL世界觀中，均可以變成生活與共的親民服飾，穿上匠師特製的Red Tweed Principal Boy Jacket去放狗；披上鑲滿花卉、水果、草莓及黑莓刺繡的連身裙及外套，然後約齊三五知己，提着花籃於塞納河漫步，詩意無限亦時尚有型，誰說文青就一定會和名牌格格不入？

運用對比及差異元素而不失瀟灑優雅，就像在堅強與纖麗之間找出一個平衡點，對 CHANEL而言，這正是個性魅力的神髓。 Virginie Viard

造工方面，CHANEL FW23 Couture Fashion Show以斜紋軟呢、雪紡、阿剛紗及嵌花蕾絲為點題物料，配搭各式各樣花卉及幾何圖案，叫人看得如痴如醉。有些衣裳則注入鍍金元素，隨伴着塞納河的碧波及日光反照，給予人閃閃生輝美感，或許遠觀未算最震撼，但若然近距離觀看，並了解每件衣服箇中技巧、時間心機和材料應用間之奧秘，只要你懂得欣賞，定必拍案叫絕。