CHANEL分享文青之秘　《在哪裡，都能當個巴黎人》作者領軍行騷

【CHANEL】FW23巴黎高級訂造Haute Couture時裝周日前圓滿落幕,CHANEL一如既往成為焦點,更份外深得女生關注。



CHANEL FW23 Couture Fashion Show日前矚目登場。(CHANEL)

事關創意總監Virginie Viard今季以類似巴黎文青風作為主題,幻想巴黎女生的打扮是如何、會看甚麼書和電影,甚至從電影、文學及音樂領域都會有所涉足,這麼樣的一個知性女生,香港版本我們固然見慣見熟,然而花都版本又應該是如何?

打頭陣的Caroline de Maigret。(CHANEL)

#文青與否,從來並非取決自年紀,更重要是知識和心境。(CHANEL)

首然,她顯然與文學色彩有關,如是者FW23 Couture時裝騷打頭陣的,並非青春少艾的模特兒,而是年近知命之年,卻集百家大成的Caroline de Maigret。無論從巴黎風尚抑或香奈身的文化基因處細味,Caroline de Maigret都是很具代表性人物,外祖父是前法國國務部長兼內政部長Michel Poniatowski,自幼已飽覽群書,年青時代卻投身全然不同的Model領域,晉身頂尖超模。

《How to Be Parisian Wherever You Are: Love, Style, and Bad Habits》大賣全球。

成名後涉足樂壇,成立搖滾樂廠牌Bonus Tracks,並至中年更再下一城,投身文壇,接連出版《How to Be Parisian Wherever You Are: Love, Style, and Bad Habits》及《Older, But Better, But Older: The art of growing up》兩書。由專長扮靚成長至教人扮靚,大賣全球,是名乎其實的巴黎真文青也。

CHANEL FW23 Couture Fashion Show:

所以文青與否,從來並非取決自年紀,更重要是知識和心境。Virginie Viard安排Caroline de Maigret打頭陣的心思正是如此。穿著Double-breasted Navy Tweed Coat,雙手插袋,悠然自得、泰然自若隨步走出來,既是一種氣派也是自信,這件事本身就十分CHANEL。

穿上匠師特製的Red Tweed Principal Boy Jacket去放狗,誰說Haute Couture只能出現在紅地毯上?(CHANEL)

披上鑲滿花卉、水果、草莓及黑莓刺繡的連身裙及外套,然後約齊三五知己,提着花籃於塞納河漫步,詩意無限。(CHANEL)

隨後出來的模特兒風格同樣如此,讓世人體會到哪怕是價值連城、精雕細琢的Haute Couture,在巴黎人與及CHANEL世界觀中,均可以變成生活與共的親民服飾,穿上匠師特製的Red Tweed Principal Boy Jacket去放狗;披上鑲滿花卉、水果、草莓及黑莓刺繡的連身裙及外套,然後約齊三五知己,提着花籃於塞納河漫步,詩意無限亦時尚有型,誰說文青就一定會和名牌格格不入?

運用對比及差異元素而不失瀟灑優雅,就像在堅強與纖麗之間找出一個平衡點,對 CHANEL而言,這正是個性魅力的神髓。 Virginie Viard

造工方面,CHANEL FW23 Couture Fashion Show以斜紋軟呢、雪紡、阿剛紗及嵌花蕾絲為點題物料,配搭各式各樣花卉及幾何圖案,叫人看得如痴如醉。有些衣裳則注入鍍金元素,隨伴着塞納河的碧波及日光反照,給予人閃閃生輝美感,或許遠觀未算最震撼,但若然近距離觀看,並了解每件衣服箇中技巧、時間心機和材料應用間之奧秘,只要你懂得欣賞,定必拍案叫絕。