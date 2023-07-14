藤原浩潮著Jenny Holzer神級Tee襯Goro's　UNIQLO也有同款別注？

【藤原浩/ Goro's / Jenny Holzer/ UNIQLO】正當與Sotheby's聯手策劃的「PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara」拍賣會進行得如火如荼之際，教父藤原浩日前卻突然於個人IG上載照片，疑似放負。



只見他老人家潮戴Goro's金鷹，身穿一件印有「Protect me from what I Want」的Slogan Tee，意味深長似的，好像在抱怨世人將他喜歡的東西物事，搞得糊里糊塗，莫非在抱怨PERSONAL EFFECTS拍賣會有很多人盲目跟風，胡亂叫價，炒賣他的珍藏？實在叫人若有所思。

對於藤原浩這個IG Post，凡夫俗子定必著眼於他項頸上的Goro's，思索着若將這隻鷹擺上「PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara」拍賣會就好了，但其實教父身上那件字樣Slogan Tee同樣非同小可，事關這可是出自美國傳奇藝術家Jenny Holzer的手筆。

Jenny Holzer文字藝術作品。（Getty Images）

剛踏入古稀之年的Jenny Holzer堪稱字體藝術及金句藝術的OG媽，從少博覽群書，拜讀無數大文豪、詩人的諺語和金句，深深印入腦海，長大之後投身藝術圈，便將文字、字句、字裡行間的空間排位、顏色與構圖，化成視覺藝術，並透過LED、投影、文本、廣告牌、刺青及時裝等媒界演繹出來，既諷刺時弊，亦抒懷人生。

與藤原浩同款的UNIQLO × Jenny Holzer Slogan Tee，在eBay炒至超過$3,000港元。（eBay）

藤原浩這件「Protect me from what I Want」，正正是Jenny Holzer其中一款經典創作，歷年已推出過不少T-shirt版本，就連UNIQLO都有推出過聯名別注，更在eBay炒至超過$3,000港元，現在經藤原一著，升值潛力定必進一步攀升，未來若藤原浩再聯合Sotheby's搞拍賣會，隨時會否拍賣這件Slogan Tee也是未可知呢！