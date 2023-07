藤原浩潮著Jenny Holzer神級Tee襯Goro's　UNIQLO也有同款別注？

【藤原浩/ Goro's / Jenny Holzer/ UNIQLO】正當與Sotheby's聯手策劃的「PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara」拍賣會進行得如火如荼之際,教父藤原浩日前卻突然於個人IG上載照片,疑似放負。



只見他老人家潮戴Goro's金鷹,身穿一件印有「Protect me from what I Want」的Slogan Tee,意味深長似的,好像在抱怨世人將他喜歡的東西物事,搞得糊里糊塗,莫非在抱怨PERSONAL EFFECTS拍賣會有很多人盲目跟風,胡亂叫價,炒賣他的珍藏?實在叫人若有所思。

對於藤原浩這個IG Post,凡夫俗子定必著眼於他項頸上的Goro's,思索着若將這隻鷹擺上「PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara」拍賣會就好了,但其實教父身上那件字樣Slogan Tee同樣非同小可,事關這可是出自美國傳奇藝術家Jenny Holzer的手筆。

Jenny Holzer文字藝術作品。(Getty Images)

剛踏入古稀之年的Jenny Holzer堪稱字體藝術及金句藝術的OG媽,從少博覽群書,拜讀無數大文豪、詩人的諺語和金句,深深印入腦海,長大之後投身藝術圈,便將文字、字句、字裡行間的空間排位、顏色與構圖,化成視覺藝術,並透過LED、投影、文本、廣告牌、刺青及時裝等媒界演繹出來,既諷刺時弊,亦抒懷人生。

與藤原浩同款的UNIQLO × Jenny Holzer Slogan Tee,在eBay炒至超過$3,000港元。(eBay)

藤原浩這件「Protect me from what I Want」,正正是Jenny Holzer其中一款經典創作,歷年已推出過不少T-shirt版本,就連UNIQLO都有推出過聯名別注,更在eBay炒至超過$3,000港元,現在經藤原一著,升值潛力定必進一步攀升,未來若藤原浩再聯合Sotheby's搞拍賣會,隨時會否拍賣這件Slogan Tee也是未可知呢!