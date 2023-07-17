Jane Birkin離世｜因Hermès手袋成時尚Icon　卻反樸歸真醉心音樂

【Jane Birkin離世/ Hermès/ 愛馬士/ Birkin Bag】Jane Birkin離開了，享年76歲。為譽為Fashion Icon的她，自踏入中年後的衣著打扮，好像全是在Anti-Fashion，但仍然貫徹一種獨特的「Birkin風格」。除了時尚，Jane Birkin在音樂的影響力，同樣毋庸置疑，價值絕不比一個天價Birkin Bag低。



近代人們提起Jane Birkin，總是離不開Hermès為她設計，並以其姓氏命名的Birkin Bag，由飛機上偶遇、到手袋翻倒狼狽相，以至造就Birkin Bag誕生，相信大家在互聯網搜尋器總能找到成千上萬的相關文章，畢竟這是名牌手袋歷史上最重要的設計。

亦因為Birkin Bag，令Jane Birkin成了Fashion Icon，不過諷刺的是這位眾人眼中的時尚妙思，最終卻成為一個Anti-Fashion的人。60、70年代的她，明艷照人，那水汪汪的大眼睛，不論男女都會被她迷倒，不過到了80年代，她開始反璞歸真，不再介意以素顏真面目示人，向臉上妝容說再見。

Jane Birkin出席不同場合，都是以這招牌笑容示人。（Getty Images）

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此外，另一有趣的是，昔日在鏡頭下，Jane Birkin展現自己最美的一面，不過不知從那時開始，她不施脂粉之餘，還每次送上一個不美，甚至是醜，卻又滿載童心可愛的招牌笑容，完全顛覆大眾對「美女」的想像，「美魔女」這樣娛樂性十足的形容詞跟她絕緣，真情流露才與她並肩。

Jane Birkin的代表作包括意大利著名導演安東尼奧尼的英語電影《春光乍洩》。（《春光乍洩》電影劇照）

Jane Birkin的唱片，知名度未必及得上一個Birkin Bag，影響力從沒間斷。參演大導演安東尼奧尼Michelangelo Antonioni電影《春光乍洩》（Blowup），Jane Birkin踏上星途，這齣深深影響王家衛的電影令她為人所認識，可是以演員出身，最終歌手才是其終身事業。

Jane Birkin跟Serge Gainsbourg合作一曲《Je t'aime...moi non plus》成為經典（Amazon）

Jane Birkin跟音樂人好像特別投緣，第一任丈夫John Barry是著名電影作曲家John Barry，著名配樂作品包括《Jame Bond》系列、《Dr. No》等，離婚後遇上法國才子Serge Gainsbourg，才開拓French-Pop之路。

Serge Gainsbourg為Jane Birkin譜下不少金曲，禁歌《Je t'aime...moi non plus》是經典中的經典，她那介乎於呼吸與呻吟的性感唱腔，不但成為個人標記，也令她走出France Gall、Francoise Hardy、Brigitte Bardot等法國女歌手的French-Pop典型，畢竟她是英國人，走到花都才混合了巴黎的浪漫氣質，而這種性感、溫婉的自然演繹方式，影響後世女歌手，日本澀谷系小野貓Kahim Karie是最為人知的Jane Birkin 2.0，至於Vanessa Paradis、Karen Ann、Coralie Clément、前法國第一夫人Carla Bruni等法國後輩，某些時刻亦跟Jane Birkin的歌聲這麼遠那麼近。

Jane Birkin與Charlotte Gainsbourg（Getty Images）

當然不可不提Jane Birkin兩位女兒，她們二人父親不同，卻同樣遺傳了獨特「Birkin風格」的DNA。跟Serge Gainsbourg所生的女兒Charlotte Gainsbourg雖然以演戲為主，但偶爾發表音樂作品卻流露出不一樣氣質，並非如母親般性感，硬朗背後仍帶著幾分溫婉。

Lou Doillon很像年輕時Jane Birkin（Getty Images）

至於Jane Birkin跟導演Jacques Doillon誕下女兒Lou Doillon，其樣貌跟母親幾乎一模一樣，不過歌聲卻粗獷和滄桑得多，不過半吟半唱的吐字方式，始終離不開Jane Birkin的基因。

當Jane Birkin離世後，有些人研究Birkin Bag會否升值的同時，總有另一些人從唱盤中懷念Jane Birkin的另一面。