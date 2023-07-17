日本品牌DIY手提電腦袋盡顯Y2K風格　剪剪貼貼「毒」物變時尚單品

【日本品牌】隨著潮流輪轉，Y2K熱潮不退，各式各樣的造型小物，如串珠飾品、CCD數碼相機、有線耳機等，也備受Gen Z熱烈追捧，而來自日本BUBBLE FRAME的電腦袋，DIY元素不但盡顯Y2K風格，相信又會引起新一代的注意。



日本品牌BUBBLE FRAME電腦袋。（BUBBLE FRAME）

身為忙碌的都市人，難免經常用到手提電腦、平板電腦，當你需要攜帶它們外出時，其實電腦袋是不可或缺的一部分。而傳統電腦袋或許不夠時尚，但日本品牌BUBBLE FRAME，卻為新一代帶來一款電腦袋，讓用家DIY把單品變得更吸睛，原因是該品牌希望把單品留白，並表示就算沒有引人注目的Logo或設計，顧客們更可以隨心所欲地享受DIY樂趣。

不少用家手動DIY剪剪貼貼，在BUBBLE FRAME上展示自我風格。（BUBBLE FRAME）

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BUBBLE FRAME顧名思義是由Bubble紙與PVC所製成，除了重量輕、便於攜帶之外，它不單只是一個電腦袋，亦能變成Clutch Bag，一共有四個Size，包括S、M、ML與L，適合放置不同類型的電腦與物品。最近，該品牌更加入「CANDY COLOR」系列，除了現有的銀色、黑色與透明外，還新增至藍色、綠色與橙色三款顏色。另外，留意到BUBBLE FRAME在Instagram上的用家分享，他們都使用貼紙、明信片等裝飾，甚至畫畫，更能看見不少人還會貼上動漫人物、明星等照片，自行剪剪貼貼，輕易自製成一款展示自我風格的電腦袋。

而BUBBLE FRAME的電腦袋，價錢由含稅1,980日元（約$113港幣）至2,180日元（約$124港幣），並於Amazon Japan有售，價錢抵玩之餘，購買時更會附上兩張貼紙與雙面明信片，簡單創造出既時尚又可愛的電腦袋。