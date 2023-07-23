《TÁR》不只姬蒂白蘭芝演技　為美學尋回古典音樂舊CD｜買物專欄

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【買物】最新一回買物專欄，《一物》編輯部成員Bruno登場講夠一齣電影，如何令他尋回兩張中古CD。



電影《TÁR》由Todd Field執導（電影海報）

「早前看過美國導演Todd Field執導的電影《TÁR》，Cate Blanchett雖然失落了奧斯卡影后，但這套為她度身訂造作品，演出依然技驚四座。不過今次想說的不是電影本身，而是從中引發出來的古典音樂魅力。」

「電影是講述世界知名指揮家Lydia Tár,，以她的事業起跌去探討左翼分子、#metoo運動、Cancel Culture等社會議題，劇本精彩的同時，設計美學亦絕不簡單，由服裝到場景全部一絲不苛，令我印象最深刻的是Tár為一場馬勒《第五號交響曲》現場演奏會錄音拍攝唱片封面硬照，她從家中數以百計經典古典音樂黑膠中尋找靈感，最終找來Claudio Abbado負責指揮《第五交響曲》那張，於是她訂製跟Abbado封面照片所穿著一式一樣的恤衫，配合樂譜、文具，甚至坐姿，全部模仿過來。」

一口好氣從日本Yahoo拍賣找回的Claudio Abbado指揮的馬勒《第五交響曲》CD（Bruno攝）

「電影原聲配樂以這照片為封面，而我亦因這有趣劇情，從日本Yahoo拍賣找回兩張不同版本的Claudio Abbado指揮的馬勒《第五交響曲》CD來，聽著《第五交響曲》的激昂，再回想起Lydia Tár努力扮演Claudio Abbado的情節，令我更愛這電影。」

《TÁR》電影細節值得再三回味（電影劇照）

Shopper Profile：Bruno，《一物》編輯部成員，最愛資料搜集。

