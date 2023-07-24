PSG巴黎聖日耳門聯乘小木POGGY　即使失去麥巴比潮流界仍大鳴大放

【PSG/ 巴黎聖日耳門/ 麥巴比/ 日牌/ 聯乘】從足球競爭角度看，法國球會PSG巴黎聖日耳門近日當真是屋漏偏逢連夜雨，球王美斯走了，現在連另一巨星麥巴比亦接近離隊，實力注定大打折扣。



不過球壇失意，身處於時裝之都巴黎的PSG其潮流魅力卻是無窮無盡，最新消息就連遠在東洋的POGGY小木基史亦決定與之結盟，打造PSG × POGGY系列。



就算失去了麥巴比，PSG巴黎聖日耳門的潮流地位仍然不可動憾。（GettyImages）

PSG × POGGY第一個系列已於今日（7月24號）在東京PSG STORE TOKYO網店率先開賣，小木基史以PARIS LOVES JAPAN為主題，從巴黎足球歷史與及日本傳統文化風情之間涉取靈感，設計出一個完整服飾膠囊系列。

PSG × POGGY Capsule Collection 1st由POGGY小木基史親自監修，潮味爆棚。（PSG）

系列中大家會見到PSG 1990年代隊衣及訓練服飾的影子，本就食正當下Old School街頭潮流，但小木基史卻匠心獨運地注入精辟元素，向日本民間工藝如藍染、襤褸致敬，以Fake Print方式，打造幾可亂真的仿Boro球衣波褲，雖然只屬取巧的視覺效果，未有真正Boro拼貼工藝在其中，卻具備了真實球衣所講求的透氣和速乾技術，實用性自然遠比真正的藍染、襤褸服飾強得多。

可謂潮流史上第一款利用足球作主題野良著服飾。（PSG）

拉鏈Jacket雖然採用西方運動外套制式，但右手手臂位置亦縫有家紋圖案。（POGGY）

+ 3

至於外套同樣矚目，以代表PSG主場球衣的紅、白、藍3色作為主題，打造出PSG版本的野良著（野良著是古時日本農夫下田工作時所穿的工作服），PSG巴黎鐵塔球會會章與日本傳統家紋圖案，分布於左、右胸襟位置之上，頗為搶眼，可謂潮流史上第一款利用足球作主題野良著服飾，開創先河。另一款拉鏈Jacket雖然採用西方運動外套制式，但右手手臂位置亦縫有家紋圖案，並以將紅色表層布料弄破，再露出白色裡襯布的方式製作，頗具心思和考工夫。

PSG × KOCHÉ服飾系列。（KOCHÉ）

PSG × Pigalle。（Pigalle）

+ 1

作為時裝之都巴黎的首席球會，PSG向來甚得潮流業界歡心，推出的別注設計可比皇馬、巴塞、曼聯這些傳統豪門還要多。例如球衣贊助商Nike便一再以Jordan Brand名義，生產Air Jordan × PSG別注波鞋。而昔日潮流新貴Pigalle和KOCHÉ，亦先後以PSG球衣設計時裝服飾，尤其是KOCHÉ當年那批PSG解構主義服飾，更成功提升的球衣設計的內涵與境界，至今仍叫時裝人津津樂道。