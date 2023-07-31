adidas Stan Smith波鞋 x《阿森一族》經典一幕　8月18日正式發售

adidas 再度與《阿森一族》（The Simpsons／辛普森家庭）展開合作。



推出 adidas Stan Smith 的特殊版本，本次以該動畫中的荷馬經典迷因為靈感。

adidas X《《阿森一族》！adidas Stan Smith（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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該鞋採用了元祖 Stan Smith 的配色，並以綠、白為主，其次是在鞋舌和鞋後跟處做了變化，並將原本鞋側上的金字 Stan Smith 改為 HOMER SIMPONS。

如前段所述，該鞋最大的特色在於鞋舌與鞋後跟，特別是鞋後跟替換成綠色絨毛來做出動畫中經典的「草叢」，鞋舌的話就是將原本的 Stan Smith 頭像改成荷馬。

該迷因原名為「Homer Simpson Backs Into Bushes」（荷馬·辛普森消失在草叢），在 1994 年 3 月 17 日的該動畫第五季第 16 集《Homer Loves Flanders》（荷馬愛佛蘭德斯）中登場，片段顯示荷馬從穿過草叢到鄰居家，並邀請他們一起度過一天。當他們回絕時，荷馬自行退回草叢中並消失，從該片段也可以看到荷馬一開始也是用同樣的方式穿越到鄰居家的。

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而該片段在 2010 年被製作成 GIF 並開始瘋傳，並成為網路迷因，多數時間用於人們為了躲避尷尬所用的圖。

此外，adidas 也曾多次與《阿森一族》展開合作，旗下推出過最特別的鞋就是 adidas Superstar x Marge Simpson（ 美枝·辛普森）了，以他標誌性的藍色捲髮包覆整個鞋面，十分有趣。

根據官方所釋出的消息可知 adidas Stan Smith x Homer Simpson Backs Into Bushes 將在8月18日正式發售，定價 130美元（約1,016港元）。

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