波鞋越殘越貴？ Balenciaga推極致髒Defender　價格破萬無阻銷情

目前還不確定 Balenciaga x adidas Track 是否會發售。



但最近官方釋出的人氣鞋款 Defender 全新配色 「Worn-Out」，似乎有可能在 Track 推出之前成為爆款球鞋！

Balenciaga極致髒Defender！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Balenciaga 推出「極致髒」Defender，價格還比原版還高！

雖然這不是品牌第一次推出做舊設計的 Defender，但這次髒得更加極致，米白色的鞋身搭配做舊的設計，泛黃加上大小不一的髒污點綴，讓鞋款呈現像是經過歲月洗禮後，自然產生的使用痕跡。中底輪胎的部分也使用特殊的手法，讓鞋款呈現出像是踩過泥土的樣子。

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值得注意的是，就連鞋墊也特別做了泛黃、刷舊的細節，讓鞋款裡裡外外看起來就像是一雙真的很老舊的鞋款。據悉，Defender 「Worn-Out」目前已於官網售罄，售價HKD$12,300 比一般款式的 Defender 再貴一些，不曉得大家是否會買單呢？

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