CLOT x Nike系列成絕響？盤點5大話題波鞋　物料細節顛覆大眾認知

身兼演員、歌手以及企業家身份的男神「陳冠希」，2003 年創立自家品牌 CLOT，憑藉著當年醒目突破的中國風設計，一舉拿下亞洲地區最受潮人關注的服裝品牌之一，而後，被 Nike 相中，開始推出一連串的聯名合作、延伸至今的絕美「白絲綢 Dunk」，對對引人入勝，且不單單倚靠 Logo 賣座，而是實際用心於鞋款細節。



然而，隨著輿論在波鞋圈發酵，冠希哥離開Nike的謠言雖然尚未成真，但確實已經引起眾多粉絲討論，即便轉投 adidas 讓呼吸鞋款歸來，絲綢系列告終仍是令人惋惜，因此，在這之前，編輯就選擇了值得介紹的幾款 CLOT x Nike，讓各位重溫 Nike 時期的絕佳好鞋。

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1. CLOT x Nike Air Max 1 「Kiss of Death」

講述 CLOT 的一切開端，轟動全球的「死亡之吻」絕對是不少老潮人瞭解到這番品牌的最初起點，不過當時，CLOT 還算是默默無名的亞洲品牌，創立僅僅 3 年，就吸引到老東家 Nike 一同合作，可見陳冠希魅力非同小可；此外，就鞋而論，死亡之吻開創性的人體語言，無論是貫穿大底的足部穴位，還是那藏於鞋墊當中的醫學觀念，都大大顛覆了球鞋所及的設計元素，陳冠希還將鞋面大舉採用 PU 可視材質，即便容易因起霧而不受到討喜，但對於當時較為保守的聯名風氣，仍是極為突破的特殊處理。

2. CLOT x Sacai x Nike LD Waffle

聯想到死亡之吻，那不得不提的就是以 Air Max 1 為發想，因而誕生的 CLOT x Sacai x Nike LDWaffle，雖然 LDWaffle 鞋款行之有年，來來回回推出數款配色，但這回介入了陳冠希的拿手工法，將中國風設計與日式解構相互交融，無疑是為近年合作的一大焦點；同時，鞋款細節上除了移植 「Kiss of Death」 標準的色塊配置，鞋面材質也選用了若隱若現的透氣布料，還原致敬的象徵效果，整體而言，編輯認為都比原款死亡之吻更為吸睛，二級市場價格也相對親民，絕對是雙務必把握的話題大作，畢竟未來冠希哥是否留走 Nike 都不得而知。

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3. CLOT x Nike Tennis Classic「銀破壞」

游走在潮流間的人氣元素，「舊化工法」只要注入單品或是鞋款外觀，儼然已經成為眾多潮人愛不釋手的精神象徵，不過，當你認為這般設計才在近年紅遍時尚圈，陳冠希早在 2012 年聯名當中，就大玩做舊技巧，選以百搭經典的 Nike Tennis Classic 結合解構概念，走出當年極為前衛的球鞋外觀；而造型上除了手工處理的磨損細節，Swoosh 更硬是從鞋身抽離，僅留下線頭排列而成的點狀圖樣，搭配點綴恰到好處的紅色拉尾，是為富有誠意的藏品之一。

4. CLOT x Air Jordan 5 Low 「Jade」

除此之外，陳冠希的合作領域也不單單僅止於 Nike 鞋款，與 Jordan Brand 一同推出的聯名好鞋也可說是不在少數，不過這裡面編輯覺得最值得介紹，就莫過於這雙 Air Jordan 5 Low，一方面 5 代承襲了喬神戰績，是為相當重要的籃球鞋款，同時又在 CLOT 巧手之下，於鞋款外觀融入了如同「翡翠」的設計元素，以及貫穿鞋帶的中國繩結象徵，細節上則是透過中文刺繡呈現有別於以往的 23 數字，大底也採用同色調呼應 Jade 之名，整體而言，論及誠意絕對不受到質疑。

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5. CLOT x Nike Cortez 「CLOTEZ」

最後，作為近期話題十足的聯名合作，編輯認為這雙「CLOTEZ」要比最近登場的 Dunk 白絲綢還更有誠意，畢竟這雙多型態的功夫球鞋，不單單只是移植了原先推出的設計元素，CLOT x Nike 更是重新以 Cortez 為基底來開發，打造能夠單穿、組合或是鞋中鞋的創新技術，此外，CLOTEZ 採用的色系配置，也不僅是為了好看，從意義面來看，有更多的是向中國傳統以及鞋款 OG 致敬，卻又沒有破壞潮流追求的視覺美學，無疑是在一眾聯名當中，最值得入手的 2023 鞋款之一。

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