BornxRaised x Nike SB聯名波鞋、衛衣曝光！細節滿滿堪稱藝術品

約莫年初，BornxRaised x Nike SB 鞋款傳來合作的消息，雖然該品牌在國內人氣稍顯低落，但先前曝光的近賞諜照，設計細節卻完全不輸其餘熱門或明星的聯名款式。



如今，睽違數月，隨著官方圖輯的正式公佈，也總算揭曉此次聯乘的實際樣貌以及完整系列。

BornxRaised x Nike SB 合作系列一覽！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不輸重磅聯乘！BornxRaised x Nike SB 合作鞋款即將來襲

稍早，網上曝光了關於 BornxRaised x Nike SB 鞋款的正式圖輯，可見的是，雙方選用了富有滑板靈魂的「Dunk SB Low」，且透過藍白元素處理，賦予鞋款清新同時經典的視覺層次，不過，更多重點在於，BornxRaised 在這雙鞋款上，可說是大大顛覆球鞋原有的基礎設計，例如鞋面各處可見的雕花挖孔、中底後方營造的立體設計，甚至是 Swoosh 延伸向後的折射效果，整體而言都突破近期聯名的一大水準，就連飾片、皮革等細節也能找到不同的精神刺繡，撇除主流與否的品牌熱度，那絕對是為編輯推薦的一大好鞋。

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此外，根據國外釋出的販售情報，BornxRaised x Nike SB 還會一併推出衛衣的聯名服飾，色調圍繞在鞋款之中也呼應了設計要點，據稱完整系列將於 7 月 20 日正式襲來，準備入手夏日好鞋的各位讀者還請務必準備。

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