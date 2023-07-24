G-SHOCK MTG-B3000新手錶　以極光為靈感　幻彩錶殼營造變幻莫測

CASIO（卡西歐）G-SHOCK高端系列MT-G最近以北極極光為靈感打造新作MTG-B3000PRB，所以手錶的不鏽鋼錶殼看起來充滿令人目眩神迷的奇幻色彩，搭配半透明紫色的合成樹脂錶帶，營造超級搶眼的視覺效果。



MTG-B3000PRB具備雙層碳核心防護構造，手錶外部是金屬零件，內部則有碳纖維強化樹脂錶殼保護機芯，這款作品的錶殼側邊帶有凸起設計，剛好可以保護錶冠與按把，且其透過一體成型的技術製作，有助於鞏固手錶的防水性能，同時也因為少了零件之間的堆疊，間接達到降低手錶重量的效果。

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G-SHOCK為了揣摩極光般的七彩炫光，因此將不鏽鋼零件先採再結晶技術與深層硬化處理，接著又用彩虹離子IP鍍膜，呈現出最終我們眼前看到的繽紛色調金屬錶殼。包括底蓋也運用相同的工藝製作，不過G-SHOCK在特定範圍進行重新拋光恢復原本的金屬色澤，因此底蓋會呈現凹凸起伏層次，其中突起的地方是銀灰色的金屬光澤，至於凹陷的部分則是與錶殼相同的用彩虹離子IP鍍膜效果，使得手錶背面更顯變幻莫測。

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除了錶殼與錶帶的明豔顏色，MTG-B3000PRB的錶扣與錶帶扣環也分別經過棕色與紫色離子IP鍍膜點綴，使得手錶的色彩美學可以貫穿整體，就算是表面無法第一眼就看到的部分，還是一絲不苟地呼應著「極光」主題，讓人在把玩手錶的過程中倍感享受。

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身為相對高檔的G-SHOCK手錶，MTG-B3000PRB的機芯等級也比一般品牌旗下手錶更上層樓，其蘊含Tough Solar太陽能電力系統、世界六局電波Multiband 6時間校準訊號與Bluetooth®藍牙連線功能。確保手錶在吸收光源後可以自行補充能量，也可以隨時接受電波調整正確時間資訊，而一旦手錶透過CASIO Watches App和智慧型手機連上線，又能夠再度自動精準對時，同時可以讓佩戴者在手機上輕鬆進行手錶的世界時間城市、世界時間顯示切換及鬧鈴／定時器設定等工作。另外手錶本身的多元功能如鬧鈴、倒數計時、碼錶等也都一個不少，而且它的耐衝擊結構、防水200米性能等，在日常生活中佩戴都提供了強大耐操的實用性，在華麗花俏的外表下，讓佩戴者可以戴得安心和享受。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK高端系列以極光為靈感呈現七彩MTG-B3000新作】