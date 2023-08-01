Travis Scott專輯UTOPIA周邊產品　超強聯乘Tee挑戰Kanye West？

【Travis Scott/ SAINT MICHAEL/ Nike/ 聯乘】千呼萬喚，Travis Scott最新音槳專輯《UTOPIA》終於登場，Beyoncé、Drake、21 Savage、The Weeknd、Kid Cudi、Bad Bunny、Future、SZA一眾天王巨星助陣，足證Travis Scott王者地位。



Travis Scott在音樂領域大放異彩，他於潮流世界同樣呼風喚雨，不過香港人每每聚焦他與Nike及Dior之間聯乘合作，但其實人家百足咁多瓜，無論是自家創作抑或其他別注，總叫歐美日潮流人拍案叫絕。

一眾應援潮物已在Travis Scott的UTOPIA官網有售。（Travis Scott）

印有UTOPIA Logo字樣的BRIEFCASE皮革公事包。（Travis Scott）

例如為推高《UTOPIA》專輯聲勢，Travis Scott近日推出一系列服飾單品，最矚目的固然首推印有UTOPIA Logo字樣的BRIEFCASE皮革公事包，這數月來Travis Scott本尊便數次於公開場合著用，現在終於面世了，自然叫人興奮。

Travis Scott找來細川雄太及Cali Thornhill DeWitt主理的SAINT MICHAEL合作，推出數款別注版圖案Tee。（UTOPIA）

Travis Scott聯乘SAINT MICHAEL band Tee承惠$150美元。（UTOPIA）

此外一系列Band Tee同樣矚目，圖案設計誇張精細，滿滿邪氣之感，深具Travis Scott向來獨有美學特色，更重要是當中部份Tee款找來細川雄太及Cali Thornhill DeWitt主理的SAINT MICHAEL合作，推出3款別注版圖案Tee，承惠$150美金（約$1,169港元），堪稱坊間定價最平的SAINT MICHAEL T-shirt。

Travis Scott 聯乘SAINT MICHAEL別注。（UTOPIA）

SAINT MICHAEL別注有着他們馳名世界、獨步天下的洗水舊化技術，恰到好處的褶皺感與色落。（UTOPIA）

《UTOPIA》系列內尚有定價更低只售$50的純自家版本Tee。（UTOPIA）

雖然《UTOPIA》系列內尚有定價更低只售$55（約$429）的自家版本Tee，但SAINT MICHAEL別注卻有着他們馳名世界、獨步天下的洗水舊化技術，恰到好處的褶皺感與色落，讓它呈現在有如Vintage古着一般的殘舊味道，食中當前時裝界潮流大勢，Travis Scott的官方UTOPIA專頁現已有售，並能直接寄往香港十分方便，縱然運費並不便宜，有買始終要趁早，否則「食炒」悔不當初。