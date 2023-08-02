《新世紀福音戰士》聯乘T-Shirt　碇真嗣、綾波麗、明日香齊上陣

【新世紀福音戰士/ 動漫/ 聯乘】2023香港動漫節剛圓滿結束，而日本動漫則繼續佔領時尚領域。

中古店Weber早前與Dover Street Market Ginza合作舉辦「Grand T-shirt Exhibition」展覽，亦推出電影《Reality Bites》別注Tee，現在更推出全新計劃「Geeks Rule」，聯手《新世紀福音戰士》打造聯乘系列。



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「Geeks Rule」作為Weber旗下全新計劃，以日本動漫為主，希望透過物料、印花、設計和主題，向新一代傳達日本文化，所以首輪聯乘《新世紀福音戰士》合作推出多款T-Shirt，並印上碇真嗣、綾波麗、明日香以及新世紀福音戰士初號機等經典畫面，一共有15款，而T-Shirt更使用與90年代相同質感的油墨，完美打造出美式復古T-Shirt的味道。

Geeks Rule首輪聯乘拍擋《新世紀福音戰士》推出合作T-Shirt。（Geeks Rule）

另外，Geeks Rule × 《新世紀福音戰士》系列，價錢為含稅12,100日元（約港幣$664）。至於購買方法，該系列於8月5日在原宿GR8預售，8月6日則在Geeks Rule網店、池袋EVANGELION STORE TOKYO-01發售，8月7日更在EVANGELION STORE網店發售。

Geeks Rule × 《新世紀福音戰士》（Geeks Rule）

最後值得一提的是，在GR8預售當天還會出售《新世紀福音戰士》附屬公司的珍藏版T-Shirt，由於EVA的T-Shirt在二手服裝市場有價有市，因此今次部分收益更會捐贈給慈善機構，以支持保護和宣揚動畫文化給新生代。今次這個聯乘系列除了重拾《新世紀福音戰士》的回憶外，款式亦簡單易襯，作為動漫迷的你，絕對值得入手一件。