MUJI將百年老宅改造成簡約民宿　最多可容納5人　3晚房價承惠3千

最近MUJI在日本千葉縣的鴨川地區，翻新了一座老宅，作為民宿開放入住。這棟日式獨棟老宅，已經有100多歲了，是典型的日本鄉村老式木屋。它坐落在距離東京市區90分鐘車程的鴨川鄉間，周圍有瓜田、牧場，還有距離東京最近的梯田。



老宅因為長期無人居住而閒置，156平方米的面積非常寬敞，如今經過改造舊貌換新顏，有了生活的氣息。房屋內部保留了此前的傳統格局，根據現代人生活需求重新規劃了浴室、廚房等區域。當然，從廚房電器、餐具器皿、洗漱用品到卧房寢具，全套都換上了MUJI自家產品。

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在房間裏，可以看到許多來自鴨川本地靈感的設計細節，比如日式傳統拉門，野田版畫工房融入了將鴨川的自然意象，隨着陽光變化，室內的自然光氛圍温柔而多變，非常治癒。日本知名的設計團隊職人社·秀平組負責室內改造部分，融合了日式與西式的新舊風格，在附近山林就地取材，進行了一次修舊如舊的改造。

每天的餐食也可以選擇當地食材搭配的套餐，早餐用了附近須藤農場產的牛奶，搭配時令水果蔬菜等；午餐晚餐則有當地面包店的特產麪包和香腸，可以選擇更日式的魚乾、納豆等傳統美食，大米也都來自鴨川當地。

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這套民宿可以在Airbnb上預訂入住，3天2夜價格為55000日元（約合3000港幣），最多可容納5人同時入住。遊客還能體驗附近牧場的奶農生活、蜜瓜採摘等活動，感受和大城市不同的生活趣味。這幾年，MUJI在日本打造了許多類似的住宿項目，包括與Airbnb合作，在北海道清水町改造的「移動體驗住宅」民宿，還有前幾年大受好評的銀座快閃酒店「MUJI HOTEL GINZA」。

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雖然近幾年產品在內地的銷量持續走低，海外業務方面在美國甚至申請了破產保護，但MUJI仍然試圖通過這些本土的「樣板房」企劃，展示更多的「生活在別處」的可能性。