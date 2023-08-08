UNIQLO策動費達拿聯乘JW ANDERSON網球衫　9月11號香港率先開賣

【UNIQLO/ 費達拿/JW ANDERSON/ 聯乘】作為聯乘時裝的鬼才，UNIQLO手上能夠拿出來進行聯乘的牌可謂多的是，單單是網球巨星費達拿及JW ANDERSON這兩張王牌，各自皆有排玩了。



不過，UNIQLO設計團隊精益求精，沒有選擇故步自封以相同模式打造每季別注系列，而是探索聯乘時裝的每個可能，如是者，ROGER FEDERER × JW ANDERSON × UNIQLO三方聯乘終於登場。

這系列官方名稱定名為ROGER FEDERER by JW ANDERSON。（UNIQLO）

設有男女裝並數十件款式。（UNIQLO）

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這個驚世系列官方名稱定名為ROGER FEDERER by JW ANDERSON，顧名思義就是以網球服飾為主題，由費達拿提案並監修，再交由Jonathan Anderson進行設計。服飾的剪影輪廓、用料乃至機能細節，都是按照費達拿的專業意見構造，20個大滿貫冠軍得主提案的網球衫，在網球場上的實用性自然無可挑剔，但場外的時尚美學，則還需要Jonathan Anderson加以點撥，才能大放光芒。

無論是Polo Shirt、Knit Sweater定還是Track Suit，均採用了Color-blocking手法來強化視覺效果。（UNIQLO）

中尤以DRY-EX Polo最為注目，肩線與衫身用色截然不同之餘，肩線部份更採用通窿網布製造，確保其非凡排汗透氣性能。（UNIQLO）

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這位LOEWE及JW ANDERSON的設計師，今次設計主旨可是在不影響其運動性能發揮的情況下，再恰如其分加入畫龍點睛時尚元素，要平衡兩者，對於一般設計師而言殊不容易，對於鬼才級別的Jonathan Anderson卻駕輕就熟，細心地大玩撞色工藝，無論是Polo Shirt、Knit Sweater定還是Track Suit，均採用了Color-blocking手法來強化視覺效果，當中尤以DRY-EX Polo最為注目，肩線與衫身用色截然不同之餘，肩線部份更採用通窿網布製造，確保其非凡排汗透氣性能，叫人一見難忘。

ROGER FEDERER by JW ANDERSON尚有冬日大褸款式，全天侯應合網球員需要。（UNIQLO）

ROGER FEDERER by JW ANDERSON將會在9月11日於香港區指定UNIQLO專門店開售，並非每間專門店都有售，切記留意。