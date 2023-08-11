CDG點名合作KIDS LOVE GAITE新作登場　完美結合英倫紳士與龐克風

的而且確，大部份年輕一代之所以聽過KIDS LOVE GAITE此鞋履品牌名號，基本上都是因為早前與COMME des GARÇONS HOMME PLUS聯乘的「兩頭蛇」怪鞋所致，但只想說就算沒有川久保玲撐腰，KIDS LOVE GAITE的工藝與創意度，仍然值得大家珍視關注，看看品牌FW23最新作品便是最佳證明。



大部份年輕一代之所以聽過KIDS LOVE GAITE此鞋履品牌名號，基本上都是因為早前與COMME des GARÇONS HOMME PLUS聯乘的「兩頭蛇」怪鞋所致。（KIDS LOVE GAITE）

留意KIDS LOVE GAITE絕非初出茅廬年輕新牌，主理人山本真太郎早在2008年創立，這位鞋匠於東京出生，卻在15歲移居英國，入讀Camberwell College of Arts，後師承The Old Curiosity Shop學習造鞋之道，再於2000年回國於淺草地區進行反覆鞋藝修煉，才自立門戶開創KIDS LOVE GAITE。

KIDS LOVE GAITE主理人山本真太郎。（伊勢丹）

新季新作Studded Ghillie Shoes，更與Church's經典款Stud Detailed Lace-Up Shoes異曲同工。（KIDS LOVE GAITE）

剔除COMME des GARÇONS別注那種瘋狂天馬行空，KIDS LOVE GAITE自家作品可謂平易近人得多，攻守之間平衡恰到好處。基於曾多年旅居英國，山本真太郎的皮鞋骨子裡每每滲透着英倫紳士風情，Brogue雕花及拋光技術，均能登上大雅之堂，新季新作Studded Ghillie Shoes，更與Church's經典款Stud Detailed Lace-Up Shoes異曲同工，絕不比正宗英國老牌失色。

簡單一對牛革皮鞋，其白色鞋帶位置卻印上黑字品牌字體，立即畫龍點睛。（KIDS LOVE GAITE）

KIDS LOVE GAITE鞋作均是日本職人製造。（KIDS LOVE GAITE）

皮鞋底部份雕刻技藝同樣精細。（KIDS LOVE GAITE）

+ 7

然而在工整背後，KIDS LOVE GAITE總能夠在最適當情況下，加入點點前衞或玩味色彩。例子如簡單一對牛革皮鞋，其白色鞋帶位置卻印上黑字品牌字體，立即畫龍點睛；Studded Loafer、UK Officer Shoes等鞋作則會出奇不意地在鞋踭及鞋面部份，繪印上UK字樣及尺碼數字，將昔日Virgil Abloh及Demna的街頭諷刺味學玩得出神入化；連帶與Children of Discordance合作以Patchwork拼貼工藝製成的Long Sidegore Boots，基本上每款鞋作都有其賣點，絕不讓COMME des GARÇONS別注專美。