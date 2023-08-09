BE@RBRICK聯名藍牙喇叭年尾登場！透明、煙熏、黑3色 售價有驚喜
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
「不是在聯名，就是在聯名的路上」的庫柏力克熊 BE@RBRICK，這次合作的單位居然是一間來自烏克蘭的聲學工程公司 RINARO ISODYNAMICS，雙方經歷了超過 20,000 多個工時的研發努力，終於成功打造了這款 BE@RBRICK 400% 外型的藍牙喇叭。
Medicom Toy x RINARO 推出 BE@RBRICK 造型藍牙喇叭
在大家熟悉的 BE@RBRICK 身體裡，搭載了 RINARO 為本次合作獨家開發的新型 QUAD’360™ 全向聲音技術，透過放置在 BE@RBRICK 耳朵、頭部各 2 顆定制設計的揚聲喇叭，能將聲音輕鬆擴展至四周。還能直接轉動 BE@RBRICK 熊手來調整音量、選擇歌曲，亦可 iOS 和 Android 設備連接藍牙播放音樂。
同場加映：CLOT x Nike Dunk Low「What The」 波鞋實物共賞 送限定珍藏卡（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+16
BE@RBRICK AUDIO 400% 藍牙喇叭在充飽電的情況下最長可使用約 6 個小時，並將推出「透明」、「煙熏」和「黑色」三種顏色，預定會在今年 11 月於 BE@RBRICK AUDIO 網站等指定通路上架，售價為 499 美元。
TISSOT｜天梭冰藍面與鍍金手錶極搶眼 35mm錶徑男女均能輕鬆配襯MUJI將百年老宅改造成簡約民宿 最多可容納5人 3晚房價承惠3千G-Shock x NASA限量版手錶降地球！聯乘DW6900經典款 太空迷必搶Nike Air Force 1 Low新推防水黑魂波鞋 下暴雨也能穿搭機能霸氣adidas Stan Smith波鞋 x《阿森一族》經典一幕 8月18日正式發售G-SHOCK MTG-B3000新手錶 以極光為靈感 幻彩錶殼營造變幻莫測Onitsuka Tiger日本人手製波鞋 Converse x ADER ERROR球鞋必搶
延伸閱讀：
AirPods Pro 2 最強勁敵！Sony WF-1000XM5 真無線降噪耳機 5 大亮點：體積更小、手感＋音質＋降噪都更好
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】