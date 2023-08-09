BE@RBRICK聯名藍牙喇叭年尾登場！透明、煙熏、黑3色　售價有驚喜

「不是在聯名，就是在聯名的路上」的庫柏力克熊 BE@RBRICK，這次合作的單位居然是一間來自烏克蘭的聲學工程公司 RINARO ISODYNAMICS，雙方經歷了超過 20,000 多個工時的研發努力，終於成功打造了這款 BE@RBRICK 400% 外型的藍牙喇叭。



Medicom Toy x RINARO 推出 BE@RBRICK 造型藍牙喇叭

在大家熟悉的 BE@RBRICK 身體裡，搭載了 RINARO 為本次合作獨家開發的新型 QUAD’360™ 全向聲音技術，透過放置在 BE@RBRICK 耳朵、頭部各 2 顆定制設計的揚聲喇叭，能將聲音輕鬆擴展至四周。還能直接轉動 BE@RBRICK 熊手來調整音量、選擇歌曲，亦可 iOS 和 Android 設備連接藍牙播放音樂。

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BE@RBRICK AUDIO 400% 藍牙喇叭在充飽電的情況下最長可使用約 6 個小時，並將推出「透明」、「煙熏」和「黑色」三種顏色，預定會在今年 11 月於 BE@RBRICK AUDIO 網站等指定通路上架，售價為 499 美元。

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