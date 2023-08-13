認識韓風街牌新人王THUG CLUB　誰說韓國服飾造工差又平過日牌？

【韓牌/ THUG CLUB】雖然近年韓國時裝席捲全世界，但事實上很多老一輩時裝人仍然戴有有色眼鏡，總認為韓風品牌通常用料和造工都較歐美日牌子遜色，其吸引力僅在於價錢較平而已。

不過世事無絕對，像THUG CLUB就令人喜出望外。



上述說法，十年前或許還合時宜，然而到2023年仍抱着韓風時裝「造工較參差卻定價較平宜」這種想法，就的確有點井底之蛙。並不是所有韓風時裝都來自東大門，就算閣下以往沒有正視過JUUN.J、WOOYOUNGMI、HYEIN SEO、Post Archive FACTION或99%IS-的魅力，今次介紹的THUG CLUB，也仍然大有叫你們愛上的理由。

THUG CLUB由韓國二人眾Thug Min與KwonJ​​iyool於2018年成立。（THUG CLUB）

THUG CLUB由韓國二人眾Thug Min與KwonJ​​iyool於2018年成立，Thug Min來自韓國農村鄉下，熱愛機車與Hip Hop文化之餘，更深受首爾東廟跳蚤市場裡的二手衫及肆意穿著二手衫的老人家所啟發，從而設計出一系列Underground另類服飾。

THUG CLUB定價較之一般韓牌高昂得多。（THUG CLUB）

一條牛仔褲竟可索價接近$1,000美元。（THUG CLUB）

上述出身背景與喜愛，可謂與VETEMENTS始創人兼當世BALENCIAGA創意總監Demna十分相似：由昔日鄉下小子走到大城市，從而將兒子所見所聞的二手衫與舊物，結合時下年輕人潮流文化，成就出爆炸力甚深的前衞偏鋒品牌。所以THUG CLUB的服飾作品，總帶有一種衣不稱身、中性、古物般陳舊、暗沉甚至不倫不類卻有型之美學，這無疑與Demna時代的BALENCIAGA及Kanye West提倡的Yeezy美學十分相似，因此Thug Min面世短短數年，已獲得SZA、DaBaby等西方紅星著用支持，備受關注。

THUG CLUB亦很擅長將神秘宗教符號元素注入服裝中去。（THUG CLUB）

THUG CLUB的服飾作品，總帶有一種衣不稱身、中性、古物般陳舊、暗沉甚至不倫不類卻有型之美學。（THUG CLUB）

中亞地區源遠流長的星形與新月圖像，融入到參考中世紀歐洲騎士的毛衣服飾上，唯妙唯肖。（THUG CLUB）

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除機車與Hip Hop外，THUG CLUB亦很擅長將神秘宗教符號元素注入服裝中去，中亞地區源遠流長的星形與新月圖像，融入到參考中世紀歐洲騎士的毛衣服飾上，唯妙唯肖，加上定價較之一般韓牌高昂得多，一條牛仔褲竟可索價接近$1,000美元（逾7千多港元），直逼歐美High Fashion品牌。

不過據知品牌最熱賣的Item，竟意想不到是字樣Boxer。（THUG CLUB）

不過，據知品牌最熱賣的竟意想不到是字樣Boxer，褲頭橡筋位置印有「有味」S*CK MY DICK字樣，設計概念與Calvin Klein王牌內衣褲系列差不多，卻更具玩味和情色主義，是為品牌光速Sold Out單品。