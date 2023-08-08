Louis Vuitton推天價Soft Trunk、Sac Plat保溫袋　索價2.9萬起！

保冷袋相信大家多少都有使用過，而最近 Louis Vuitton 便以此為靈感推出保溫袋造型的包款，在網路上引起熱議。



Louis Vuitton 推出保冷袋包？！

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從官方釋出的照片可以清楚看到，包款外型跟保溫袋十分相似，金屬光澤的表面印有油畫風格的 Louis Vuitton Handle Soft Trunk 的圖案以及一顆蘋果，遠遠看就像是裝在保溫袋裡的 LV 包，呈現出相當有趣的錯視效果。

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除了 Handle Soft Trunk 造型外，亦有另一款體積更大一些的 Sac Plat 包款，其表面則印有牛角麵包的圖案，看起來相當可愛。

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