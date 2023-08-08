Louis Vuitton推天價Soft Trunk、Sac Plat保溫袋　索價2.9萬起！

撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：

保冷袋相信大家多少都有使用過，而最近 Louis Vuitton 便以此為靈感推出保溫袋造型的包款，在網路上引起熱議。

Louis Vuitton 推出保冷袋包？！

+4

從官方釋出的照片可以清楚看到，包款外型跟保溫袋十分相似，金屬光澤的表面印有油畫風格的 Louis Vuitton Handle Soft Trunk 的圖案以及一顆蘋果，遠遠看就像是裝在保溫袋裡的 LV 包，呈現出相當有趣的錯視效果。

同場加映：LV、PRADA、DIOR、FENDI　8款精品手環推介　一戴上讓造型超加分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+12

除了 Handle Soft Trunk 造型外，亦有另一款體積更大一些的 Sac Plat 包款，其表面則印有牛角麵包的圖案，看起來相當可愛。

TISSOT｜天梭冰藍面與鍍金手錶極搶眼　35mm錶徑男女均能輕鬆配襯CLOT x Nike Dunk Low「What The」 波鞋實物共賞　送限定珍藏卡G-Shock x NASA限量版手錶降地球！聯乘DW6900經典款　太空迷必搶Nike Air Force 1 Low新推防水黑魂波鞋　下暴雨也能穿搭機能霸氣adidas Stan Smith波鞋 x《阿森一族》經典一幕　8月18日正式發售G-SHOCK MTG-B3000新手錶　以極光為靈感　幻彩錶殼營造變幻莫測

延伸閱讀：

宮崎駿鐵粉快看！Levi’s x 吉卜力工作室《魔法公主》最新聯名系列即將發售

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

Louis Vuitton
新款手袋
手袋
美妝穿搭
時尚
時尚配搭
消費時尚
COOL潮流生活網
一袋一故事