NEIGHBORHOOD聯乘Polaroid　YSL、CLOT都曾合作的即影即有相機

【Polaroid/ 寶麗來/ NEIGHBORHOOD/ 聯乘】用「妹仔大過主人婆」去形容NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介的近年發展就最適合不過。主線服裝系列成績平平，偏偏植物副線SRL卻做得有聲有色，讓瀧澤深明踩過界的滋味。



回顧Polaroid經典時裝品牌聯乘項目：

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所以最近，NEIGHBORHOOD便再有全新踩過界項目登場，就是與即影即有相機龍頭品牌Polaroid合作推出限定別注。今次別注以Polaroid SX-70作主體，誕生於1972年，是為Polaroid最廣為人知型號，採用一體式設計，ISO 100感光度，可手動對焦及自動偵測距離，即使誕生至今已超過50年，仍然支持者眾。

NEIGHBORHOOD聯乘Polaroid SX-70。（Polaroid）

銀色鋼材作為外圍，內圍黑色部份則選用了瀧澤伸介大愛的仿鱷魚紋製造。（Polaroid）

不過要買到這枚別注Polaroid亦並不容易，需要在8月 11日12:00 PM至8月12日12:00 PM期間，登入NEIGHBORHOOD官網進行抽籤。（Polaroid）

而今次NEIGHBORHOOD聯乘Polaroid SX-70，瀧澤伸介便揀選了黑× 銀色作為主調，銀色鋼材作為外圍，內圍黑色部份則選用了瀧澤伸介大愛的仿鱷魚紋製造，將品牌招牌的機車粗獷風表露無遺。不過要買到這枚別注Polaroid亦並不容易，需要在8月 11日12:00 PM至8月12日12:00 PM期間，登入NEIGHBORHOOD官網進行抽籤，祝大家好運。