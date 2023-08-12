Y2K｜Heaven Marc Jacobs別注版染髮劑　輕易變出時尚Grunge風格

Heaven Marc Jacob一向搞作多多，今年先後與Blumarine、Kiko Kostadinov、《M3GAN》等單位合作，還找來Pamela Anderson、Michèle Lamy與Ice Spice合作拍攝宣傳照。

今次品牌更進軍美容界，拍擋Bleach London聯手推出染髮劑。



Heaven Marc Jacobs提倡多元性向時尚風格，而Bleach London則在倫敦經營多間髮型用品舖，並專注於多變的挑染效果，重點是兩者都熱愛90年代的Grunge Style、Y2K美學和非主流文化，希望時尚與染髮劑的結合，讓新產品開發新機遇。

Heaven Marc Jacobs × Bleach London染髮劑，包括綠色、粉紅色與紅色。（Bleach London）

染髮劑主打純素與Cruelty-free。（Bleach London）

Bleach London聯合創始人兼創意總監、髮型師Alex Brownsell也說：「我認為雙方有某些共同的DNA，並擁有玩世不恭的想法和懷舊美學。」在Perfect Match的聯乘，雙方一共推出三款染髮劑，包括綠色、粉紅色與紅色，讓你輕鬆染出90年代的Grunge Style的髮色。該染髮劑可用於淺色頭髮，打造鮮豔的髮色，也能用於深色頭髮，營造有色光澤，更主打純素與Cruelty-free，讓大家安心使用。

Heaven Marc Jacobs × Bleach London宣傳照Before與After。（Bleach London）

與此同時，今次更找來藝術家Michelle Bry為染髮劑設計包裝，用上彩色Monchhichi公仔為插圖，馬上讓你聯想起Heaven Marc Jacobs的可愛懷舊之情。除了包裝設計外，今次的宣傳照也一樣有趣，由William E. Wright所拍攝，模特兒們在造型師重新打造之下，轉眼間從普通人變身成為Heaven Marc Jacobs的一員。

Heaven Marc Jacobs × Bleach London染髮劑打造鮮豔髮色。（Bleach London）

假若你經常轉換髮色，不妨一試Heaven Marc Jacobs × Bleach London染髮劑，盛惠30英鎊（約港幣297），並在Bleach London官網上有售。