PALACE聯乘McDONALD'S麥當勞　英式幽默比Travis Scott別注有深度

【PALACE/ McDONALD'S/ 麥當勞/ 聯乘】英國人經常以英式幽默（British Humor）而自豪，更不時嘲諷大西洋彼岸的美國人笑話無內涵無深度，雖然作為局外人無從判斷，但從最新登場的PALACE McDONALD'S聯乘裡面，或許窺探出玄機。



作為美國快餐店龍頭，西方McDONALD'S以往的潮流聯乘合作以美國單位為主，而無論是Travis Scott Cactus Jack、CACTUS PLANT FLEA MARKET抑或Kid Cudi也好，其別注合作大多都是直觀地印上特別圖案Logo上去便了事。設計縱然精美，但會否能叫人會心一笑卻又不見得。

作為美國快餐店龍頭，西方McDONALD'S以往的潮流聯乘合作以美國單位為主。（PALACE McDONALD'S）

不過，今次PALACE McDONALD'S聯乘卻與別不同，這個來自英國倫敦的板牌堪稱街頭世界的Mr. Bean，經常以文字來嬉笑怒罵，諷刺時弊與民生百態。最知名例子，正是其網店上的單品簡介，基本上每件產品都會以數個Point Form形式作介紹，全部滿載幽默意味，卻又能清楚介紹每件單品細節，愈是細味，愈是有趣。

《Palace Product Descriptions: The Selected Archive》。（PALACE）

更重要是PALACE設計團隊創意與文采無限，每款單品的簡介全然不一樣，顧此這些文字作品數目之多，多得年前品牌當真推出《Palace Product Descriptions: The Selected Archive》的檔案專書，來紀錄這樣別樹一格的推銷方式，實在誇張。

McDONALD'S及PALACE Logo印在當眼處，十分醒神。（PALACE）

今次PALACE McDONALD'S聯乘卻首度將招牌Descriptions印到Tee的背上，雖然英文不太好的人未必領略地這些口語及當中義理。（PALACE）

以往PALACE的單品簡介只會出現在網店頁面上，並沒有當真印製到服飾之上，但今次PALACE McDONALD'S聯乘卻首度將這招牌印到服裝的背上，雖然英文不太好的人未必領略地這些口語及當中義理，但字句既玩味有創意，亦很有Virgil Abloh時代的OFF-WHITE及IKEA聯乘工業風產品風味。

橢圓形戒指將McDONALD'S及PALACE雕刻其中，底部再鑲滿晶石。（PALACE）

PALACE McDONALD'S聯乘目前未有確實推出日子。（PALACE）

除T-shirt外，PALACE聯乘McDONALD'S系列尚有Sweater、戒指等，橢圓形戒指將McDONALD'S及PALACE雕刻其中，底部再鑲滿晶石，閃爍生輝妙不可言。