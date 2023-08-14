時裝周模特兒腳上波鞋屢成焦點　New Balance破格新作曾閃亮巴黎

【New Balance/ 波鞋/ 日牌】Sporty Chic大流行，現在看各大時裝周，焦點未必落在設計師的服裝之上，反而是天橋上模特兒腳上所穿的波鞋更多人談論。

像COMME des GARÇONS必然關注跟Nike合作的鞋款，Wales Bonner則期待另一款adidas Samba神作。



New Balance也不遑多讓，跟Miu Miu、APUJAN合作同樣成為時裝周熱話，還有早前跟日牌AURALEE閃耀巴黎時裝周的鞋款WRPD Runner。



WRPD Runner是New Balance全新鞋款，第一眼看到誇張輪廓，已被深深吸引著，完全有別於品牌過往設計，跟NB經典的576、1300、9系等經典完全不同，也跟近代的57/40、9060不一樣，帶來一種耳目一新的感覺。

New Balance經典鞋款：

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用上創新設計的 WRPD Runner 透過扭曲為人熟悉的鞋型，突破了 New Balance傳統，時尚輪廓所體現的界限。當時尚與科技實用性相遇時，WRPD Runner 融合了經過塑造及誇張的非傳統線條，賦予其現代化的外觀和感覺，其後陸續推出的其他配色更將顯未來主義感覺。

New Balance WRPD RunnerSea Salt「海鹽」配色，平衡了未來與傳統。（New Balance）

New Balance高級鞋類設計師Charlotte Lee指出WRPD Runner 是風格與性能相結合所驅動的全新概念，鞋面簡潔，鞋底則變形方式呈現，形成強烈對比視覺效果。用上FuelCell中底技術，那線條型的泡棉，令整個設計加添未來感與時尚味，難怪當日在時裝周天橋上配合AURALEE簡極服飾時大出風頭。

時裝周上波鞋的注目度愈見提升：

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終於正式登場的WRPD Runner ，雖然不是聯乘Monotone版本，但Sea Salt「海鹽」配色配合泛黃中底，黑白分明之餘，濃厚OG氣味也滲透出舊化美學，平衡了未來與傳統，同時迎合流行的Y2K穿搭風格，媲美現時大熱的Crocs厚底Mega Crush Clog，而$1,099的親民定價，亦令人難以抗拒誘惑。