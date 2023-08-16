美斯熱潮席捲美國　adidas聯乘美職聯奧斯汀FC打造足球「板仔衫」

【美斯/adidas】足球作為全世界最受歡迎運動，在全球多國掀起狂熱，然而在美國這個超級強國的歷史長河裡，當地國民卻一直對英式足球興趣乏乏，地位遠不及美式足球、籃球、棒球之高。

球王美斯的君臨，卻漸漸改變這現況。



自美斯和C朗拿度分別登陸美職聯（MLS）及沙特阿拉伯職業聯賽之後，足球聚焦點已明顯由歐洲拓展至其他地區。尤其是美斯，自他加盟國際邁亞密，不但吸引到老闆碧咸及名媛Kim Kardashian高調到場睇波支持，就連國際邁亞密IG的Fans人數也極速上升，讓美國人重新正視足球運動的魅力。

美斯熱潮席捲美國。（路透社）

而為了讓足球在美國遍地開花，adidas明白絕不能只投資在美斯一人身上，始終2026年世界盃就會在美國、加拿大和墨西哥聯合舉行，唯有將英式足球推廣至全美國，方唯上策。故哪怕是2018年才成立的球會奧斯汀FC，adidas也絕不放過，跟當地潮流滑板店No-Comply Skate Shop合作，打造3方聯乘系列，誰說只有皇馬、曼聯、PSG才有資格和潮牌合作？

故哪怕是2018年才成立的球會奧斯汀FC，adidas也毫不放過，聯合當地潮流滑板店No-Comply Skate Shop合作，打造3方聯乘系列。（No-Comply Skate Shop）

以往板仔都喜歡著Air Jordan及Dunk等籃球鞋踩鞋，那麼為何籃球鞋可以？足球鞋就不可以？

仿如adidas 8、90年代舊波Boots的滑板鞋具有夜光功能，鞋面三間及鞋底在黑夜中均能發出綠色夜光。（No-Comply Skate Shop）

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今次adidas × 奧斯汀FC × No-Comply Skate Shop系列共推出波衫、波褲和滑板鞋3款單品，以90年代的足球服飾及Austin FC的主題色作設計靈感，白、黑和綠三色梅花間竹交織在一起，醒目醒神，更重要是仿如adidas 8、90年代舊波Boots的滑板鞋具有夜光功能，鞋面三間及鞋底在黑夜中均能發出綠色夜光，在夜間踩板，搶眼度定必極高。