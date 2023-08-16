The North Face UE秋冬系列顏值機能兼備　GORE-TEX牛仔外套必搶

從水泥叢林中出走，享受不被拘束的片刻自由。The North Face Urban Exploration 2023秋冬系列延續RE: EXPLORATION「重溯都市」主題，在都市場域中重構探索本色。八月旅途送上新故事篇章環繞Go Fish「溯游而往」主題，男女服飾以不同廓形剪裁搭配機能科技，除了品牌既有的FUTURELIGHT奈米防水科技之外，在丹寧商品更加入GORE-TEX強力防水材質，帶來機能丹寧新風潮。



這也是The North Face再次使用能持久防風、防水且高度透氣的GORE-TEX複合衣料，面對越來越極端的氣候，在都市之間行走探索更需要強大的防水機能，面對突如其來的風雨挑戰。

The North Face UE 「重溯都市」秋冬系列以垂釣裝備需求為靈感 溯游探索城市新故事

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挑戰自我，跳出日復一日的單調路線，從陌生視角觀察城市的多種樣貌。Urban Exploration 八月新品以Go Fish「溯游而往」為核心概念，將戶外垂釣裝備收納需求做為設計靈感並融入城市穿搭細節，帶來耳目一新且饒富趣味細節的單品。—寬鬆剪裁的GORE-TEX戶外外套，運用紋理與平織兩種不同材質的拼接、隨時可因應氣溫變換長短的衣袖，展現無拘束的自在感，多口袋設計提供隨身裝備的收納。在下身部分則有升級回歸的 GORE-TEX防水外層休閒長褲，不畏突來風雨，隨時開啟瀟灑探索模式。

女性長版拼色外套採用Dryvent 防水技術加持，立體袖型設計與腰部可調節抽繩，讓女孩能自在釋放身體舒展空間，前中兩側拉鍊解鎖多重穿搭可能，與工裝風格的雪峰白色漁夫背心穿搭，撞色效果聚焦潮流視線，率性構築未來街頭主義，同時搭配由VECTIV與FUTURELIGHT防水科技加持的INFINITE 2 FUTURELIGHT機能防水鞋，隨時隨地以自在節奏探索城市。

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強打機能丹寧新風潮 除了布料拼接更加入GORE-TEX科技 耐用防水更實穿

Urban Exploration 系列最受歡迎的丹寧系列單品，今年秋冬更有GORE-TEX科技加持，加上DWR防潑水處理，服裝更加耐用防水，帶來不同的機能丹寧新風潮。最吸睛的全套牛仔藍防水透氣連帽衝鋒衣與多口袋衝鋒褲，自帶GORE-TEX防水保證，衝鋒衣褲的口袋搭配安全拉鍊，減少隨身物品受雨水侵襲的機率。更可混搭品牌經典1996 Retro Nuptse Jacket和Denali Jacket，穿搭靈感不設限。另有男士硬挺牛仔外套拼接梭織材質衣料，與同款丹寧褲裝碰撞獨特化學反應，內搭簡約撞色Logo印花T恤，輕鬆成為眾人目光焦點。

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女生的小A字版型牛仔外套彰顯俐落風範，配合寬鬆直筒牛仔褲，釋放獨樹一格的探索態度。加上Cordura耐磨布料與CoolMax排汗透氣纖維雙重助力，帶來輕盈酷涼的穿著體驗。隨著七夕將近，最能穿出個人獨特風格的丹寧單品也是送給另一半的最佳贈禮，即刻一同穿上丹寧帥上街頭吧！

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