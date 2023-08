New Balance 860v2新色登場　劃時代前衛設計　機能熱潮玄門正宗

【New Balance】現在機能、科技設計在潮流世界大流行,不過曾幾何時這風格跟時尚是絕緣體,不過全憑New Balance銳利觸角,成為打破界線的先行者,一手改寫波鞋文化的歷史。由9系到1300,以至2002R、1906R,全部都取得空前成功,New Balance今回以千禧年代經典跑鞋860v2作主角,再一次重塑功能波鞋潮流。



而New Balance香港更隆重其事,請來音樂人兼藝術家MC仁以兩款860v2作主題,創作出「Notion of TIME」藝術裝置,探索人類生活地點的過去與未來,同時凸顯品牌跑鞋的前瞻性,能打破時間界限,一直領導潮流。 New Balance 860v2兩款新色今日(8月17日)起於JUICE CENTRAL率先獨家發售,買鞋之餘順道欣賞「Notion of TIME」,領悟潮流與時間的微妙關係。



New Balance 860v2牽起新一浪機能波鞋熱潮(New Balance)

早於80年代,New Balance已是Tech Running的先驅代表,由1982年開始由990伸延下去的9系打好基礎,到1985年首次採用兼備衝性與穩定性的ENCAP中底的1300,品牌在美國製造的高端跑鞋,除了贏得跑友青睞,也逐漸佔領潮流領域,多得日本潮流的推波助瀾,令New Balance跑鞋魅力逐步滲透潮流界,由從前裏原宿、古着,到現今City Boy、Gorpcore,不論身上衣服如何轉變,腳上踏著的依然是一對New Balance功能波鞋。

近年功能科技設計隨Gorpcore穿搭大行其道,而New Balance亦走在潮流最前線,除了大眾熟悉的經典型號外,亦不斷推陳出新,860v2正是品牌重新塑造成潮流的設計。

於2019年,New Balance開始將860V2引進時尚界,迎來END.、Dime的別注作試金石,市場上取得良好反應後,品牌再加推高調聯乘項目,務求令860v2成為新一代功能波鞋代表。韓國潮牌thisisneverthat與NB MADE In USA系列創意總監Teddy Santis的自家美國品牌Aimé Leon Dore,都先後推出860v2別注版本,前者去年3月黑白兩色走簡約路線,鞋舌上萬叢中一點紅的NB Logo,強烈對比效果甚為搶眼。

至於今年4月,後者以紫醉金迷配色打造特別版860v2,Teddy Santis把其擅長的獨特設計風格和街頭文化元素,為New Balance經典鞋款注入了新的活力和時尚感,散發出紐約大都會Sporty Chic色彩,難怪甫推出便被搶購一空,亦令860v2人氣進一步急升。

Aimé Leon Dore聯乘New Balance 860v2,盡現紐約時尚氣息。(Aimé Leon Dore)

New Balance 860v2曾贏得《Runner's World》雜誌的Editor's Choice Award大獎(Runner's World)

於千禧代登場的860系列,至今已推出到第13代v13,是跑友的心頭愛,在功能上,860系列重點在於提供良好的穩定性和支撐性,並能保持足夠的舒適性和彈性,其中於2012年面世的860v2引入了Acteva Lite中底技術,使鞋子更輕便舒適,並曾贏得《Runner’s World》雜誌的Editor's Choice Award大獎,其合成網眼面料配合流線型輪廓和Metallic部件點綴,令設計流露復古未來主義 (Retrofuturism),當年前衛設計正好呼應現今功能熱潮。

New Balance 860v2 ML860KR2「地球色系」(New Balance)

今年,New Balance 860v2剛迎來2款全新配色,ML860KR2以「地球」為靈感,綠色鞋身如同地球上一草一樹,配合Metallic感的金屬元素和黃色細節點綴,結合而成大熱的Y2K潮味。另一款ML860KS2則用上「火星」概念,大地色系作主調,再加上塵土黃色,營造出多種層次視覺效果,如同踏足火星般。而這兩款設計與配色,不約而同瀰漫著濃厚復古未來主義 (Retrofuturism)色彩。

New Balance 860v2 ML860KS2「火星色系」(New Balance)

說到復古未來主義 (Retrofuturism),New Balance香港為是次860v2新配色,請來本地著名Rapper MC仁創作出「Notion of TIME」主題藝術裝置,以兩款配色作為概念,探索人類生活之地,「過去」與「未來」跟「地球」與「火星」之間的微妙關係。

本地著名Rapper MC仁以兩款860v2新色作概念,創作出「Notion of TIME」主題藝術裝置。(New Balance)

MC仁表示這作品始於不少人深信遠古火星文明乃是地球人的祖先,而另一方面現今人類又將火星當作成未來的家去進行探索,不斷遊走於兩個星球之間;於是他把這兩款860v2波鞋、兩大行星以及透明行李箱等設計元素結合,模擬出太空旅程中的浮動狀態。這裝置一方面跟觀眾探索「家園」這個核心主題,另一方面則帶出860v2的未來感,可見NB設計的前衛。

除了地球與火星,860v2過往還有其他配色,像全黑鞋身配上銀色N字的ML860XC,如同thisisneverthat別注的低調美學;而藍白ML860XB與黑白ML860XD,則煥發Aimé Leon Dore的紐約時尚氣息,要知道這聯名系列已炒上天價,這無疑是以相宜價格入手類近替代品的絕佳良機。

860v2的破格未來派設計已成時裝人寵兒,不少潮人的穿搭Snap中也看到這鞋款,絕對是捕捉Y2K熱潮的Best Buy。今日(8月17日)兩款860v2「地球」與「火星」新配色於JUICE CENTRAL獨家上架,入手時再欣賞「Notion of TIME」,深思MC仁作品背後關於「家園」的核心主題。

New Balance 860v2 呈獻 MC仁「Notion of TIME」主題裝置:

日期:即日至9月3日

時間:11:00 至 20:00

地點:JUICE CENTRAL(中環皇后大道中9號The Galleria地G05號舖)

網站:www.newbalance.com.hk