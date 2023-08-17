New Balance 860v2新色登場　劃時代前衛設計　機能熱潮玄門正宗

【New Balance】現在機能、科技設計在潮流世界大流行，不過曾幾何時這風格跟時尚是絕緣體，不過全憑New Balance銳利觸角，成為打破界線的先行者，一手改寫波鞋文化的歷史。由9系到1300，以至2002R、1906R，全部都取得空前成功，New Balance今回以千禧年代經典跑鞋860v2作主角，再一次重塑功能波鞋潮流。



而New Balance香港更隆重其事，請來音樂人兼藝術家MC仁以兩款860v2作主題，創作出「Notion of TIME」藝術裝置，探索人類生活地點的過去與未來，同時凸顯品牌跑鞋的前瞻性，能打破時間界限，一直領導潮流。 New Balance 860v2兩款新色今日（8月17日）起於JUICE CENTRAL率先獨家發售，買鞋之餘順道欣賞「Notion of TIME」，領悟潮流與時間的微妙關係。



New Balance 860v2牽起新一浪機能波鞋熱潮（New Balance）

早於80年代，New Balance已是Tech Running的先驅代表，由1982年開始由990伸延下去的9系打好基礎，到1985年首次採用兼備衝性與穩定性的ENCAP中底的1300，品牌在美國製造的高端跑鞋，除了贏得跑友青睞，也逐漸佔領潮流領域，多得日本潮流的推波助瀾，令New Balance跑鞋魅力逐步滲透潮流界，由從前裏原宿、古着，到現今City Boy、Gorpcore，不論身上衣服如何轉變，腳上踏著的依然是一對New Balance功能波鞋。

近年功能科技設計隨Gorpcore穿搭大行其道，而New Balance亦走在潮流最前線，除了大眾熟悉的經典型號外，亦不斷推陳出新，860v2正是品牌重新塑造成潮流的設計。

於2019年，New Balance開始將860V2引進時尚界，迎來END.、Dime的別注作試金石，市場上取得良好反應後，品牌再加推高調聯乘項目，務求令860v2成為新一代功能波鞋代表。韓國潮牌thisisneverthat與NB MADE In USA系列創意總監Teddy Santis的自家美國品牌Aimé Leon Dore，都先後推出860v2別注版本，前者去年3月黑白兩色走簡約路線，鞋舌上萬叢中一點紅的NB Logo，強烈對比效果甚為搶眼。

至於今年4月，後者以紫醉金迷配色打造特別版860v2，Teddy Santis把其擅長的獨特設計風格和街頭文化元素，為New Balance經典鞋款注入了新的活力和時尚感，散發出紐約大都會Sporty Chic色彩，難怪甫推出便被搶購一空，亦令860v2人氣進一步急升。

Aimé Leon Dore聯乘New Balance 860v2，盡現紐約時尚氣息。（Aimé Leon Dore）

New Balance 860v2曾贏得《Runner's World》雜誌的Editor's Choice Award大獎（Runner's World）

於千禧代登場的860系列，至今已推出到第13代v13，是跑友的心頭愛，在功能上，860系列重點在於提供良好的穩定性和支撐性，並能保持足夠的舒適性和彈性，其中於2012年面世的860v2引入了Acteva Lite中底技術，使鞋子更輕便舒適，並曾贏得《Runner’s World》雜誌的Editor's Choice Award大獎，其合成網眼面料配合流線型輪廓和Metallic部件點綴，令設計流露復古未來主義 （Retrofuturism），當年前衛設計正好呼應現今功能熱潮。

New Balance 860v2 ML860KR2「地球色系」（New Balance）

今年，New Balance 860v2剛迎來2款全新配色，ML860KR2以「地球」為靈感，綠色鞋身如同地球上一草一樹，配合Metallic感的金屬元素和黃色細節點綴，結合而成大熱的Y2K潮味。另一款ML860KS2則用上「火星」概念，大地色系作主調，再加上塵土黃色，營造出多種層次視覺效果，如同踏足火星般。而這兩款設計與配色，不約而同瀰漫著濃厚復古未來主義 （Retrofuturism）色彩。

New Balance 860v2 ML860KS2「火星色系」（New Balance）

說到復古未來主義 （Retrofuturism），New Balance香港為是次860v2新配色，請來本地著名Rapper MC仁創作出「Notion of TIME」主題藝術裝置，以兩款配色作為概念，探索人類生活之地，「過去」與「未來」跟「地球」與「火星」之間的微妙關係。

本地著名Rapper MC仁以兩款860v2新色作概念，創作出「Notion of TIME」主題藝術裝置。（New Balance）

MC仁表示這作品始於不少人深信遠古火星文明乃是地球人的祖先，而另一方面現今人類又將火星當作成未來的家去進行探索，不斷遊走於兩個星球之間；於是他把這兩款860v2波鞋、兩大行星以及透明行李箱等設計元素結合，模擬出太空旅程中的浮動狀態。這裝置一方面跟觀眾探索「家園」這個核心主題，另一方面則帶出860v2的未來感，可見NB設計的前衛。

除了地球與火星，860v2過往還有其他配色，像全黑鞋身配上銀色N字的ML860XC，如同thisisneverthat別注的低調美學；而藍白ML860XB與黑白ML860XD，則煥發Aimé Leon Dore的紐約時尚氣息，要知道這聯名系列已炒上天價，這無疑是以相宜價格入手類近替代品的絕佳良機。

860v2的破格未來派設計已成時裝人寵兒，不少潮人的穿搭Snap中也看到這鞋款，絕對是捕捉Y2K熱潮的Best Buy。今日（8月17日）兩款860v2「地球」與「火星」新配色於JUICE CENTRAL獨家上架，入手時再欣賞「Notion of TIME」，深思MC仁作品背後關於「家園」的核心主題。

INFO



New Balance 860v2 呈獻 MC仁「Notion of TIME」主題裝置：

日期：即日至9月3日

時間：11:00 至 20:00

地點：JUICE CENTRAL（中環皇后大道中9號The Galleria地G05號舖）

網站：www.newbalance.com.hk