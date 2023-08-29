MSCHF推全新惡搞神作AC2拖鞋　設計前衛嘲諷味濃　你敢著出街嗎？

MSCHF 惡搞天賦可說是出了名的受人讚賞，從過去翻玩 Nike 經典的 Air Max 97 跑鞋，到現在紅透半邊天的超浮誇靴款 Big Red Boots，無論實穿與否，都確確實實奪下了不少潮人目光，更別提先前登場的「AC1」揶揄意味鞋款，突發奇想的鬼才腦袋儼然不需多加證明。



依舊獵奇！MSCHF 變體鞋款「AC2」正式登場

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提及 MSCHF AC1 惡搞神作，簡而言之就是為了嘲諷大多數品牌，追求外型而犧牲舒適的鞋款設計（最終可能反遭絆倒而受傷），因此選用了如同復健造型的足部護具，講述了現今相互矛盾的時尚現況；不過誰也沒想到，MSCHF 見著氣候依舊炎熱，就又順勢推出了全新版本的 AC2 變體拖鞋，並在造型上傳承了標誌性的灰色外殼、藍色大底，以及調整式的可拆包覆鞋面以外，腳底也同時配備 Wowcomfy 技術以及 EVA 緩震，兼具穿著效果。

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目前 MSCHF AC2 已經率先登陸官網，定價 115 美金（折合約HKD 900 ），並已正式販售，想入手別具造型夏日拖鞋的各位朋友，切勿錯過。

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