改裝G-SHOCK農家橡樹手錶　手繪潛水員漂浮深海　限量100隻已售罄

北歐手錶周邊配件品牌IFL Watches是最熱衷於改裝卡西歐G-SHOCK農家橡樹系列的改錶品牌之一，過去我們曾介紹過IFL Watches創作的彩虹農家橡樹限量錶、CasiOak Celestial，以及CasiOak Metal Tiffany Sky等作品，之前他們家改造農家橡樹大致有兩大方向，一種是把面盤上的時標塗成彩色，另一種則是在面盤上點綴大大小小的隨機圓點，然而IFL Watches近期發表的改錶作品CasiOak Deep Sea Diver很不一樣，因為手錶這次跳脫了之前品牌改裝的兩大方向，以一種更有明確主題性的藝術表現手法，展現出改裝與原廠設計的鮮明差異。



CasiOak Deep Sea Diver奠基於GA-2100的變體GM-2100CB-1A，也就是錶殼改成不鏽鋼的款式，它的錶帶為織物材質，不過如果錶主還是喜歡原始G-SHOCK手錶的Fu，也可以透過錶帶快拆系統輕鬆更換為寬度於21mm的樹脂錶帶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

比起IFL Watches過往的創作，CasiOak Deep Sea Diver的面盤更像是一張畫布，改裝錶品牌請了藝術家在面盤手繪圖案，面盤從下到上被塗上黑色、深藍色，再到綠松石色的漸層效果，你會發現原本面盤上的品牌Logo和防水數據以及其他功能輔助判讀字樣都被藝術家的手繪顏色蓋過，因此手錶設計變得更為簡潔，而且既層顏色還帶有珠光色澤，這點從面盤邊緣的刻度環能夠看得更清楚。至於面盤上的漸層色調還特別加上了大大小小的圓點，但因為手錶錶名明確點出「潛水」這個主題，所以這些圓點在面盤上看起來就像水裡的氣泡般一點也不違和。

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這款農家橡樹和GM-2100CB-1A還有一些不同，例如錶圈的字樣被填入白色顏料，同時時標也塗成了銀白色調，手錶最特別之處出現在12～2點方向，因為該處畫上了一個迷你的潛水員圖案，就是這點讓CasiOak Deep Sea Diver和IFL Watches之前的農家橡樹改錶變得不一樣，因為手錶多了具體的主題圖案，搭配上用心調配的面盤漸層顏色背景，頓時讓手錶面盤富有聯想性。

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GM-2100CB-1A雖然換成了質感更好的不鏽鋼材質，但它本身的功能和GA-2100並沒有差別，既沒有太陽能、也沒有電波對時，不過一般G-SHOCK手錶該有的功能它也都一應俱全，日常佩戴已經綽綽有餘。以這款錶來說，它的改造重點還是放在手錶外觀上，內部機芯和功能當然就看IFL Watches採用的是什麼基礎，如果使用的是GM-B2100為改裝主體，那麼手錶的功能相對來說也會比較豐富。

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CasiOak Deep Sea Diver採限量發行，數量僅100只，而且每款要價1,190歐羅（折合約10,220），這價位在IFL Watches的農家橡樹改錶作品中算是相對高的一款，不過還不是最高（目前系列中最貴的是要價1,390歐羅（折合約11,960）的CasiOak Black Metal Galaxy），如果和同價格的IFL Watches農家橡樹改錶相比，CasiOak Deep Sea Diver面盤顯得更為特別，等到手錶上架後，預料應該又是有可能預約秒殺的爆款。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「手繪潛水員漂浮深海」這支G-SHOCK農家橡樹很不一樣】