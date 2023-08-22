G-SHOCK X Coca-Cola新聯名手錶　超高辨識度標誌、經典白紅配色

常和不同領域合作打造聯名錶的Casio G-SHOCK，近期將再度和知名飲料品牌Coca-Cola可口可樂聯手，將G-SHOCK旗下兩款人氣作品DW5600和DW6900改造了一番。



融入讓人感到熟悉的可口可樂印象，例如白紅配色等，另外手錶也加上了辨識度超高的Coca-Cola標誌，雙品牌聯乘的魅力吸引市場對這兩款錶的注意。

G-SHOCK X Coca-Cola最新聯名錶一覽。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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首先看到的G-SHOCK x 可口可樂聯名錶是DW5600CC23-4，其以前者招牌的方形手錶DW5600為基礎，採用樹脂錶殼、礦物玻璃鏡面，錶徑為48.9x42.8mm，防水深度則有200米。DW5600CC23-4這次把代表可口可樂的紅色延伸到整只錶的錶殼、錶圈與錶帶上，錶帶額外印上白色的可口可樂標誌。手錶面盤外圍是白色，然後液晶螢幕又是紅色，如此形成相當活力奔放的可口可樂風格。面盤外圍12點方向印有大大的Coca-Cola標誌，與手錶整體的形象搭配起來，一看就具有濃濃的「可樂」味。

DW5600CC23-4與一般的G-SHOCK DW5600手錶功能性都相同，包括計時碼錶、倒數計時、鬧鈴、萬年曆和電光背光（背光亮起時是紅光）、殘照機能等，至於手錶的紅色液晶螢幕雖然少見，不過之前G-SHOCK推出過紅色系的手錶時也不時會出現相同的設計，因此並非品牌為了可口可樂聯名錶特別研發的新設計，但這種紅色螢幕有了Coca-Cola標誌的加持，看起來的確更有Fu。

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另一款G-SHOCK x 可口可樂聯名錶是DW6900CC23-3，它改制自DW6900，錶殼是碩大的圓形，同樣以樹脂材質製作，搭配礦物玻璃鏡面，防水深度也是G-SHOCK標準的200米，手錶面盤上除了液晶螢幕，還有獨特的三眼設計。這款DW6900CC23-3的錶殼不像DW5600CC23-4滿身大紅色，反而採用有點奇異的半透明綠色樹脂，乍看會覺得這個顏色和可口可樂好像沒什麼關聯，但其實G-SHOCK的設計靈感正是來自我們常會喝到的玻璃瓶可樂（想到這裡就覺得有股透心涼的快感），除了錶殼，包含錶圈、錶帶也同樣是半透明綠色樹脂材質，錶圈上的文字填上白色顏料，這和一般綠色玻璃瓶上的可樂標誌一樣是白色。至於面盤也是外圍是白色，面盤內側的液晶螢幕則是一般G-SHOCK手錶的灰底黑字，而在面盤的12點方向也同樣印上紅色的Coca-Cola標誌，與面盤外圍白色部分上的其他文字同樣是紅色，藉此再度串連起可口可樂的產品印象。

DW6900CC23-3的功能大致與DW5600CC23-4差不多，不過因為它在面盤下方多了一顆按鈕，所以要開啟手錶的背光燈時，是要按壓這裡的銀色「G」字按鈕，而一旦按下按鈕，手錶螢幕會變成綠色背景，中間還冒出一枚紅色的可口可樂玻璃瓶輪廓，同時三眼設計也會發出同樣的綠光，讓人在暗處同樣可以清楚看懂時間。

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本次登場的兩款G-SHOCK x 可口可樂聯名錶底蓋中心都鐫刻有可口可樂標誌，包括手錶的外包裝設計也都是特別設計的樣式，配色以白色和紅色為主，在外包裝紙盒以及鐵製圓形錶盒的側面都印有紅白交織的菱格紋，裡面則是白色或紅色的可口可樂字樣，讓可樂迷們看得心花怒放。

目前香港還沒有G-SHOCK x 可口可樂聯名錶上市的消息，但是國外已經搶先上市，兩款錶雖然基礎型號不同，但它們的國外定價一律都是160美金（折合約HKD 1,250），期待台灣也可以早日引進這系列作品，讓G-SHOCK和可樂迷都可以增添一個特別的收藏。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：卡西歐G-SHOCK和可口可樂以DW5600和DW6900推出最新聯名錶】