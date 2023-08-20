深圳這家店反內卷、反焦慮、撐躺平　文案搞笑抵死　慰藉社畜心靈

「這家店是深圳打工人的嘴替吧！」



如果你也是一名千「薪」萬苦的打工人，那麼就來逛逛這家超有趣的靈魂店鋪吧！作為一家制（只）販有趣商品的創意店，店鋪內隨處可見的彈幕式文案詮釋了對人生志向、職場態度等方面的見解，以戲謔的文案瓦解世俗的焦慮。

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店內商品都是均價不超過50元（人民幣）的有趣小玩意兒。有些商品看似普通，其實它有着讓你摸不着頭腦的用途。有趣的是，每一個商品都有專屬的「自我介紹」，就連打包袋的文案都會根據不同時間和地點變化。

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店名：UNPOP STORE（壹方天地）

地址：景龍社區龍華大道3639號壹方天地D區B1-016號

營業時間：10:00-22:00

地鐵：地鐵4號線龍華站A口步行723米

TIPS：店內可以隨意拍照打卡，但也別逛太久哦，小心被迫參與工資回收計劃~

編輯EDITOR：Corgi 攝影PHOTO：柚子

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】