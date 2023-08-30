Globe-Trotter香港別注版登場　正視英國王室御用行李箱聯乘魅力

【Globe-Trotter/ 行李箱】雖然屬旅遊旺季的暑假即將完結，但臨近尾聲，奢華行李箱界別才有終極好戲上演，而且更是香港專屬，說的是英國百年殿堂品牌Globe-Trotter。



提起Globe-Trotter，經典傳奇故事當然不缺，單單是Vulcan 14層造紙之秘、漢堡動物園「大象壓力測試」抑或受盡英國王室擁戴成為御用行李品牌等，均是叫品味之士津津樂道的往事，實在太過經典，今次便不作多講。

昔日偉大的邱吉爾亦是Globe-Trotter用家。（Globe-Trotter）

反而想分享的，是Globe-Trotter搞別註、策動聯乘合作的視野之高和決心之大，絕不比世界任何一個Street Fashion、High Fashion及Outdoor龍頭品牌為少，只是Globe-Trotter的歷史過於悠久，高族的士紳形象亦深入民心，才使到部份人士忽略了其實它才是行李箱領域第一批玩Collaboration的先頭部隊。

Globe-Trotter香港專門店。（攝影：黃寶瑩）

雖然Globe-Trotter × Hermès早已絕版，但九龍半島酒店Globe-Trotter專門店卻收藏了一個更公開展示，尤其珍貴。（攝影：黃寶瑩）

遠在2007年，代表英國殿堂的Globe-Trotter早與法國殿堂Hermès走在一起，打造一款聯乘行李箱，外部採用優雅象牙色，搭配淺棕褐色皮革飾邊，內裡則選用印有馬匹和騎師的圖騰，以彰顯人家尊崇馬術的傳統。

Globe-Trotter將GUCCI招牌Monogram圖案全面布置在大大小小行李箱之上。（GUCCI）

Globe-Trotter × Tiffany & Co.。（攝影：黃寶瑩）

隨後Globe-Trotter亦不斷與一眾高級時裝大牌編寫情緣，將GUCCI招牌Monogram圖案全面布置在大大小小行李箱之上，掀起全面熱話；Tiffany & Co.聯乘除意料之內地推出Tiffany Blue版本外，更意料之外地生產了數款黑色行李箱，再於上面繪畫古典風Logo，Logo可是由美國平面設計大師Louise Fili昔年為Tiffany & Co.設計的商標版本有異曲同工之妙，頗具收藏價值。

Globe-Trotter × Casablanca打破傳統，將招牌Vulcan 14層硬紙纖維改置成碳纖維加鋁製造。（攝影：黃寶瑩）

而且也別誤會Globe-Trotter自以為殿堂，就只愛與歷史地位同級的大品牌合作，事實上比它年輕得多的新生代單位，Globe-Trotter同樣慧眼識英雄。最知名案例，首推Tyler, the Creator自家品牌GOLF le FLEUR*聯乘別注，將這位Hip Hop鬼才最愛粉色系發揮得極緻，印象難忘。此外Globe-Trotter × Casablanca則打破傳統，由招牌Vulcan 14層硬紙纖維改置成碳纖維加鋁製版本，配備竹支手柄，完美展現何謂新舊結合。

Globe-Trotter首度推出香港限量版行李箱系列。（攝影：黃寶瑩）

Globe-Trotter香港限量版僅在尖沙咀半島酒店專門店出售，系列包括行李箱、手提包、公文包，售價為港幣$10,980至$28,980。（攝影：黃寶瑩）

內籠印花襯布印滿昔日香港經典交通標記，帆船「鴨靈號」、天星小輪、電車及山頂纜車。（攝影：黃寶瑩）

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更重要是，雖然上述別注一律均是與外國品牌的聯乘合作，但其實Globe-Trotter對香港此彈丸之地同樣格外看重。今個8月，他們便首度推出香港限量版行李箱系列，外觀設計取材20世紀初旅各慣常使用的古典風配色，黑色鋼紙作行李箱主體，並以棕色植鞣皮革飾邊和金色鎖扣作點綴，最為耐看。又打開行李箱更發現別有洞天，內籠印花襯布印滿昔日香港經典交通標記，帆船「鴨靈號」、天星小輪、電車及山頂纜車，融入到Globe-Trotter北極星徽記周圍，視覺效果十分震撼，不負了香港別注版之名。