Supreme創意總監Tremaine Emory請辭　COOGI、他媽哥池別注最經典

【Supreme】潮流世界瞬息萬變，總會突然爆出大新聞，而新鮮滾熱辣大新聞，當然是Supreme創意總監Tremaine Emory在毫無預警之下突然請辭，究竟所謂何事？



Supreme創意總監Tremaine Emory在毫無預警之下突然請辭，叫人可惜。（Getty）

Supreme與COOGI的Collaboration。（Supreme）

雖然自2022年2月上任至今天辭任，Tremaine Emory在Supreme的歲月就只有一年半咁大把，但這段光景，這位DENIM TEARS始創人所提案出來的作品仍足以叫人津津樂道。最經典大作，首推與COOGI的Collaboration，這個經THE NOTORIOUS B.I.G.著紅的澳洲品牌，其招牌針織毛衣在1990年代可謂大紅大紫，遺憾發展至近代卻銷聲匿跡似的，幸好Tremaine Emory眼光獨到，於SS23季度邀請它與Supreme進行合作，使一眾千禧世代年青人再次珍視這些老品牌，委實功德無量。

Supreme × Tamagotchi他媽哥池。（Supreme）

Supreme × Cactus Plant Flea Market。（Supreme）

而另一個被Tremaine Emory欽點而起死回生的，尚有屬80、90後至強集體回憶的Tamagotchi他媽哥池。縱使這隻電子雞如斯黑白顯示屏到了這個元宇宙世代經已是十分落後玩意兒，但上季推出時候仍然食中Y2K市場，成功在世界掀起搶購風潮。再伴隨Cactus Plant Flea Market或小嶋商店Kojima Shōten等別注系列，說實話Tremaine Emory為Supreme、為VF Corporation都算是鞠躬盡瘁的了。

Tremaine Emory最終戰勝病魔，只是復康之路仍漫漫長路。（Getty）

遺憾正當雙方默契愈來愈好之際，今年早些時候Tremaine Emory卻宣告自己在上年底患上動脈瘤頑疾，據Tremaine所講這可是一種可怕的病，十個患病者之中便有八人撒手人寰。喜幸Tremaine最終戰勝病魔，只是復康之路仍漫漫長路，據知他一直在接受物理治療，以重建肌肉並讓神經復甦。

Supreme Nike SB Rammellzee Dunks。（Supreme）

所以即使現在沒有確實消息，解釋Tremaine Emory離開Supreme的原因，但坊間均一致推斷與養病有關，始終既要休養又要顧及工作（不要忘記Tremaine尚有DENIM TEARS要主理），實在分身不暇，在此祝願Tremaine早日康復之餘，也提醒一眾潮流人，今個星期推出的Supreme Nike SB Rammellzee Dunks注定大有入手價值，如無意外它將會是Tremaine Emory Supreme生涯中最後一、兩款焦點聯乘大作的了，有買趁早。