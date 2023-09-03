Kanye West御用造型師Greg Ross自家品牌　將Yeezy街頭風承先啟後

【Yeezy/ Kanye West】自Kanye West（YE）暴走暫隱時尚界、Virgil Abloh英年早逝、Matthew Williams埋頭苦幹GIVENCHY之後，世上便好像只得Jerry Lorenzo的Fear of God獨自繼承昔日DONDA一系，實在令人唏噓。



不過只要用心關注業界動向，就會發現原來尚有一「小師弟」繼往開來，延續師尊師兄的美學遺志。此子為曰Greg Ross。



嚴格來說，來自洛衫磯的Greg Ross沒有於DONDA設計團隊內工作過，但他與「師尊」Kanye West的關係同樣極之密切，事關他非但是Yeezy服飾設計團隊成員，更是YE私人造型師，曾帶着$1,000美金到西雅圖古着市場尋寶，幫YE打造專屬古着Look成為一時佳話。

Drake也是Greg Ross支持者。（Greg Ross）

Travis Scott羅馬首場Utopia演場會，那套驚世白色Hockey Pads運動服飾，原來正正出自Greg Ross手筆。（Greg Ross）

就算現在Kanye West甚少出席公開場合，Greg Ross仍然得到其他天王巨星垂青，近日Travis Scott羅馬首場Utopia演場會（有趣又恰巧地當日表演嘉賓正是Kanye West），那套驚世白色Hockey Pads運動服飾，原來正正出自Greg Ross手筆，讓這位從不肯展示廬山真面目的神秘設計師名聲更進一大步。

Yeezy Season 1。（Yeezy）

Greg Ross從不肯展示廬山真面目。（Keith Oshiro）

Greg Ross FW23。（Greg Ross）

從品牌FW23作品所見，Greg Ross深得Yeezy美學真傳，用上很重磅棉布、邊緣刻意粗糙破爛、肩線設計十分誇張，結合極闊與極窄的比例共治一爐於同一個造型上，根本就是專為Kanye West和Kim Kardashian而設的衣服。

Greg Ross很喜歡《阿基拉》這部電影，FW23也有部份設計取材其中。（Greg Ross）

此外Greg Ross的母親可是古董收藏家，自幻便伴同媽媽遊歷古董、古着市場，這令設計師培養出對Vintage物事別樹一格的情感與觸覺，這點從Greg Ross衣服作品重調破爛、洗水和褪色這些細節之中可見一斑，造工與細緻度均比Yeezy時代的出品更勝一籌。

+ 5

而Greg Ross這品牌令一引人入勝之處，在於其難以購買的程度，基本上目前並沒有公開官方網店及實體零售商，唯一購買產品之途，就是登入其官網作電郵登場，他們將會以殺大家措手不及的方式，突然擺放網站售賣，售完即止，情況就與另一堀起街牌Corteiz一樣，擅長玩神秘，可望而不可得，這樣才最叫潮流人引頸以待。