Nike Zoom Vomero全系列速覽　第2至5代最潮、最新17代性能最強

【Nike/ Vomero/ 波鞋】雖說Sneakers本身就是當前世界最流行鞋款，但波鞋內在本身亦有着自身潮流，例如在2019年起，Nike Dunk便一直主宰潮界，然而時易世移，這類1980年代的Old School籃球鞋已逐漸在頂峰上讓下王座，取而代之正正是千禧年代的Running Shoes。



Nike Air Zoom Vomero 5近年在潮流界大鳴大放。（ni-sense）

這類Running Shoes通常講求輕巧透氣，鞋身滿布各式各樣網狀透氣孔，鞋型就偏向修身細窄（與早幾年世界大流行的Bulky Daddy Shoes剛好相反），再於淨色鞋面上配以恰到好處地的鮮艷顏色，既輕盈舒適，亦食正Y2K風潮。

Bottega Veneta亦加入戰團，強勢開發全新Orbit運動鞋。（Bottega Veneta）

而坊間Running Shoes選擇亦既多且眾，ASICS GEL系列早已起死回生，Bottega Veneta亦加入戰團，強勢開發全新Orbit運動鞋，至於Nike則以Air Zoom Vomero 5掛帥，食正潮流之餘性價比亦甚高，官方只售HK$999，又不像以往Dunk一般要抽籤才買到，平易近人得多。

不過奇怪的是，對於整個Air Zoom Vomero家族，現在潮流人好像只留意第5代Vomero 5一對而已，其實人家1-16代各有特色，要機能有機能，要有型就有型，各適其適，絕不應唯第5代專美。

Air Zoom Vomero第1代創生於2007年。（Nike）

及至第2代Vomero 2，鞋子設計更是筆鋒一轉。（Nike）

回看歷史，Air Zoom Vomero第1代創生於2007年，是為Pegasus跑鞋系列的進階版，更優質的Air Zoom緩震裝置，配備透氣性能更佳鞋面，在當時已掀起廣泛迴響。而及至第2代Vomero 2，鞋子設計更是筆鋒一轉，脫離了Pegasus平實外觀，換上科幻感滿載的外表及顯眼透氣網布，叫人耳目一新，此美學亦延續至Vomero 5，因此想趕潮流又想別樹一格的朋友，Vomero 2-4代都是好選擇。

Vomero 5誕生於2011年。（Nike）

Nike+系統。（Nike）

留意當時的Vomero其正統名字乃是稱為Vomero+，加號意思可是與Nike+系統掛鈎，讓跑鞋連接到用家的iPod，從而追蹤步數和相關健康數據，深受當時年青男女歡迎。

到Nike Air Zoom Vomero 6就開始唔潮了。（Nike）

Nike Air Zoom Vomero 11。（runningshoesguru）

發展至第10代，隨着Flyknit技術普及，Vomero亦全面將環保針織技術注入鞋面之中，直到當前的第16代亦如是，只不過外觀早已走向簡約風格，從襯衫角度看未必食中時下潮流大勢，但性態則不斷上揚提升。

全新一代Air ZoomX Vomero 17 9月便會推出。（Nike）

而最新消息，全新一代Air ZoomX Vomero 17今年9月便會推出，緩震系統得到進一步強化，將Nike ZoomX混合到緩震3.0泡沫之上，能量回彈得到至高體驗，此外新型全長碳纖維板亦實現了平穩、靈敏之推進能力，絕對值得期待。