Supreme創意總監為黑人平權離職　始創人James Jebbia承諾作改變

【Supreme】正當世人滿以為Supreme創意總監Tremaine Emory請辭是因為養病之際，昨日當時人卻高調公開真相，原來竟與黑人平權問題有關，Supreme及母公司VF Corporation今次有排煩了。



在Tremaine Emory眼裡，Supreme那夥白人高管一直在消費黑人，整個品牌都以黑人文化為基調，連品牌名稱也是啟蒙自黑人爵士樂手John Coltrane的《A Love Supreme》，可惜品牌內部有話語權的黑人卻寥寥無幾。（Getty）

事緣自2022年2月加入Supreme成為創意總監後，Tremaine Emory即發現品牌內部存在着巨大結構性種族主義Systemic Racism問題，顧名思義，即是Supreme管理層、設計團隊內部充滿白人優越主義White Supremacy意識形態，大部份工作人員都是白人，少數族裔人數不足10%。這對於一直致力推進黑人平權，連自家品牌都要稱作Denim Tears（暗示美國過去黑人慘作奴隸收割棉花的悲傷歲月）的Tremaine Emory十分不滿，使他希望努力改變這個紐約龍頭街牌的現狀，可惜勞碌一年有多，仍然徒勞無功，這本就讓Tremaine Emory意興闌珊，萌生請辭念頭。

被釋放奴隸Peter（又名Gordon）被鞭子抽打的歷史照片。

更令Tremaine Emory怒火中燒的，是Supreme與黑人藝術家Arthur Jafa一個尚未面世的聯乘項目，據Tremaine IG所言，這個系列涉及一些黑人被絞死，以及被釋放奴隸Peter（又名Gordon）被鞭子抽打的歷史照片，這令到Supreme內部某一位已請辭的黑人員工深感不安。然而耐人尋味的，Tremaine聲稱Supreme管理層在沒有資詢過他的意見之後，便直接將合作系列取消了，因此在Tremaine眼中，如此零溝通舉動既是架空了他這位創作總監，也是對同是黑人的他的一種不尊重，故在情在理，他決定請辭以示種種不滿。

Tremaine Emory希望Supreme與他發表聯合聲明，交代他辭職理由乃是因為公司內部存在結構性種族主義問題。（Tremaine Emory）

只可惜從Tremaine Emory與Supreme高層的對話截圖所見，他們採取拖字訣，不但不肯發表聯合聲明，便避逃給予Tremaine正面答覆。（Tremaine Emory）

誰不知請辭之後事件還沒有結束！原因是Tremaine Emory希望Supreme與他發表聯合聲明，交代他辭職理由乃是因為公司內部存在結構性種族主義問題之故，可惜Supreme非但沒有正面回應他，更透過《Business of Fashion》發表聲明，指「強烈不同意Tremaine對我們公司（Supreme）的描述以及對Arthur Jafa項目的處理方式，該項目尚未被取消」，可見現在雙方各執一詞，變成羅生門。

從Supreme官方IG留言所見，事件已令部份Fans對品牌深感不滿。（Supreme）

而事件的最新發展是Tremaine Emory私底下聯絡了Supreme始創人James Jebbia，從Tremaine公開的對話截圖中所見，James理解Tremaine的不滿及認同Supreme內部出現的問題，並承諾將會就公司出現的結構性種族主義狀況進行大幅度變革，究竟這不過是語言偽術？定還是當真一諾千金？值得大家拭目以待。