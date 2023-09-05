LOUIS VUITTON字母行李箱系列　延續CELINE ALPHABET頸鏈字體風潮

【LOUIS VUITTON/ LV/ CELINE】論近年時裝世界與26個英文字母結緣最深之Items，當然首推CELINE ALPHABET頸鏈系列，大階英文字母配襯全金色項鏈，簡單易襯又精緻，承惠接近$4,000港幣仍然風靡全球，女生總愛買自己英文名稱字首那個英文字母掛在身上，用以識別自身高貴魅力，簡稱「撻朵」。



CELINE ALPHABET頸鏈系列。（CELINE）

更聽說有名牌愛好者一次過買齊A-Z 26個字母行李頸鏈用作收藏，本來著實招積，不過現在卻有另一個入場門檻更高更高的時尚字母行李系列等着潮流人挑戰。說的是LOUIS VUITTON，近日流傳這個超級大牌將會在下年年初時間，推出ALPHABET TRUNKS英文字母行李箱系列，將26個字母巨大化，變成可真實使用的LOUIS VUITTON MONOGRAM行李箱，據知每個承惠$8,700美元，折合$68,000港幣。

LOUIS VUITTON MONOGRAM ALPHABET TRUNKS，據知每個承惠$8,700美元，折合$68,000港幣。（foxylv）

換這之要集齊26個英文字母，便要大概花上$180萬港元，既要有錢買，更加要有空間擺放，對一般香港人而言都算是遙不可及的夢，何況LOUIS VUITTON方面亦沒有讓這批字母喼變得觸手可及的打算，事關它們只會對VIP顧客發售，基本上一般客人連買一個的機會也沒有，就無謂想甚麼齊集26個了。

據知每個行李箱只會對VIP顧客發售。（foxylv）

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當然吃不到的葡萄是酸的，很多買不到這批LOUIS VUITTON ALPHABET TRUNKS的人，定必會質疑這批行李箱實用性，挑剔好像「A」、「M」、「R」、「S」或「W」等英母字，其特異的字形形態，是否當真能擺放衣服物件去旅行了吧？

Kanye West 2007年與Alain Mikli聯手打造的Shutter Shades。（GRAILED）

Comme des Garçons Homme Plus × KIDSLOVEGAITE「兩頭蛇」皮鞋。

但只想說這本來就是一個「手機先食」Show Off年代，無論是Kanye West 2007年與Alain Mikli聯手打造的Shutter Shades橫紋眼鏡、2017年Hood By Air前後鞋頭Boots、抑或最新Comme des Garçons Homme Plus × KIDSLOVEGAITE「兩頭蛇」皮鞋等，它們或許均是外觀大於實際用途的事物，甚至起初只具有標奇立異這一單純作用，然而時日久了，卻每每被後世奉為先知先知前衞經典。證明成功的設計品未必總能第一眼便獲得世俗青睞，正如在生時Vincent van Gogh梵高會被送入精神病院，到死後作品卻會擺放在博物館供奉，讓世人哀悼他是英年早逝的天才。說不定早幾年LOUIS VUITTON邀請Jeff Koons合作，以梵高名畫為題設計手袋，當中便隱含了這份深意呢。