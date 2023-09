梁朝偉獲頒威尼斯影展終身成就獎　潮穿Nike、adidas兩款聯乘波鞋

【梁朝偉/ 威尼斯影展/ Nike/ adidas/ 聯乘/ 波鞋】梁朝偉作為首位榮獲威尼斯電影節金獅獎終身成就獎的華人影星,不但止值得我們驕傲,原來連潮流品味都值得我們學習,潮穿兩款聯乘波鞋,成為「潮」偉。



梁朝偉一身Smart Causal造型配襯WHAT THE? CLOT Nike Dunk,果然係「潮偉」。(Getty)

連陳冠希都興奮得要開心Share。(IG@edisonchen)

日前梁朝偉走上頒獎台,黑色Emporio Armani禮服潮襯Balenciaga聯乘adidas的Triple S別注,極之有型。原來他出席威尼斯電影節頒獎禮前夕的相關活動時候,就被人捕捉到著用了Nike Dunk Low波鞋上陣,而且絕非一般普通貨式,而是由EDC陳冠希主理品牌CLOT的別注鞋款WHAT THE? CLOT,香港出生的影帝穿踏香港誕生的潮牌揚威國際電影舞台,絕對令人振奮,難怪連EDC本尊都特地出IG Post,分享梁「潮」偉這個時裝時刻。

2007年首代“What The Dunk”。(Nike)

話說回來今年夏天才推出的WHAT THE? CLOT Nike Dunk,絕對是陳冠希極盡心思誠意之作,繼承Nike經典系列“What The”的典故,先從多款舊鞋作身上吸取靈感,並化身成球鞋各個部件,再以鴛鴦鞋方面示人,務求將以往經典鞋作的細緻位最多地展示出來,成為大家集體回憶。2007年Nike方面便集31對Dunk前作,建構出首代“What The Dunk”,成就潮界不世經典。而往後也後續推出了 “What The Doernbecher”、“What The Paul”等相關系列鞋款,更將“What The”概念拓展到Air Max 95、Kobe 8及KD 7等型號之上,大收旺場。

為慶祝CLOT成軍20周年,今年EDC提案的這對WHAT THE? CLOT Dunk球鞋。(CLOT)

而為慶祝CLOT成軍20周年,EDC提案的這對WHAT THE? CLOT同樣致力向經典致敬。取材自CLOT歷代與Nike聯乘鞋款擷取精華在其中,包括各代Nike CLOT Air Force 1 Silk絲綢鞋款、2006年的Air Max 1 "Kiss of Death"、2012年Tennis Classic AC TZ MUSEUM EDITION及大玩兵馬俑元素的Air Jordans系列等等,堪稱作EDC創作之大成,考慮到CLOT與Nike的合作即將合約期滿並加上有影帝梁朝偉加持,這對HAT THE? CLOT Dunk的確別具收藏價值,隨時可一不可再。