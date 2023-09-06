LEVI'S聯乘ERL系列　短褲、低腰喇叭牛仔褲潮爆　不讓501獨領風騷

【LEVI'S/ 501/ 牛仔褲/ 聯乘/ ERL】作為LEVI'S的王牌甚至牛仔褲文化根源始祖，LEVI'S 501地位早已超然到近乎一人皆有一條地步，基本上LEVI'S每個聯乘系列，都總有501牛仔褲的份兒，更往往是最矚目最熱賣款式。



不過全新LEVI'S × ERL別注系列，卻有着其他褲款虎視眈眈，以超越501之人氣度登場。



LEVI'S源自美國三藩市，Eli Russell Linnetz創立的ERL則來自南加州，美國西崇的風光明媚以及寫意隨性，均植根兩個品牌DNA。而在服裝視覺美學上，若以紐約為首的東崇總慣性黑沉沉示人，那西岸風則偏向淺白用色為尚，對於牛仔褲設計口味上更是如此。所以今次LEVI'S × ERL系列所有Items一律以淺色洗水為主，讓每件單品看上去懶洋洋且陳舊經年，一來向今年踏入150周年的LEVI'S慶祝致敬，二來配合今次別注其普普藝術美學及滑板、衝浪文化主題。

超寬版過膝丹寧短褲在近代LEVI'S作品中並不多見。（LEVI'S）

女裝Low Rise Flare低腰喇叭牛仔褲食中Y2K潮流。（LEVI'S）

再在近褲腳、衫下襬位置刺繡上ERL橙色標記，簡約又起畫龍點睛之感。（LEVI'S）

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為了強化那種懶洋洋感覺，並食正時下Y2K潮流，LEVI'S × ERL除定番501牛仔褲外，更趁機推出好些平常少見卻別開生面，包括男裝超寬版過膝丹寧短褲、女裝Low Rise Flare低腰喇叭牛仔褲及無袖牛仔連身長洋裝等等，Loose Cut寬鬆輪廓，並注入磨損、抽鬚及破洞等細節，再在近褲腳、衫下襬位置刺繡上ERL橙色標記，簡約又起畫龍點睛之感。2023年9月6日起於LEVI'S海港城專門店開售，縱使定價比一般LEVI'S單品高昂得多，但前衞感無疑更強，最適合走在潮流最前線的進階時裝人。