DR.MARTENS聯乘SMILEY系列　延續A$AP Rocky、KAPITAL哈哈笑美學

【DR.MARTENS聯乘SMILEY哈哈笑】自1972年法國記者Franklin Loufrani設計出SMILEY商標以來，這個笑哈哈圖案一直老少咸宜，人所共知，然而滑稽搞笑的設計再次全面打入潮流世界，卻不過是近幾年的事。



A$AP Rocky不但在歐美國度捧紅KAPITAL，也讓SMILEY熱爆潮流世界。（pigaandplans）

CACTUS PLANT FLEA MARKET與及*EVAE，正是因應SMILEY潮流而崛起的名字。（d-mops）

全賴日牌KAPITAL出奇不意地將SMILEY持續地注入職人服飾之中，讓SMILEY逐潮走入時裝人法眼，先攻陷日本潮流界，再被A$AP Rocky造型師團隊賞中，一下子躍升至Hip Hop音樂舞台，不止時常KAPITAL著上身，更積極發掘更多與SMILEY圖案有關的新生代品牌，CACTUS PLANT FLEA MARKET與及*EVAE，正是應運而生的名字。

DR.MARTENS ×SMILEY系列包裝十分精美 。（DR.MARTENS）

DR.MARTENS ×SMILEY 1460 $1,799。（DR.MARTENS）

而最近SMILEY FACE便搭上英倫工靴大牌DR.MARTENS，打造數款聯名別注。系列中品牌王牌1460當然不可或缺，遺憾設計完全在估算之內，不過是將SMILEY圖案化成Monogram排滿在靴子之上而已，創意度不高，偏偏又十分難襯，只是歡欣愉快感卻實在強烈，叫旁人睇見也開心。

DR.MARTENS ×SMILEY 1461 $1,499。（DR.MARTENS）

反而1461及2022年才推出的Jorge更令人眼前一亮，1461大剌剌將一大個SMILEY FACE圖案在鞋頭之上，與黑色皮革鞋身對比感極強，卻不會如1460一樣叫人眼花繚亂，既是搶眼，又仍然易襯，只需一對白襪再搭配吊腳抽鬚牛仔褲，已然型格十足。

DR.MARTENS ×SMILEY Jorge $1,399。（DR.MARTENS）

鞋墊亦印有笑哈哈圖案。（DR.MARTENS）

至於Jorge是DR.MARTENS近年深受年青人及Outdoor友愛戴的輕便涼鞋，今次聯乘別注則一改以皮革作主面料傳統，改用黑色長絨絨面製作涼鞋，特大絨毛SMILEY FACE與1460相似地置於鞋面正中，再結合DM扣環、配凹槽式Shore鞋底，再以黃色縫線固定之，可謂集功機與美學於一身。系列將會於9月14日公開發售，值得關注。