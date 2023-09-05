G-SHOCK與滑板世界冠軍推3方聯名手錶　設計充滿濃厚街頭藝術風格

CASIO 卡西歐G-SHOCK與巴西街頭滑板冠軍Kelvin Hoefler、美國滑板品牌POWELL PERALTA進行三方聯名，堆出一款奠基於G-SHOCK經典方錶系列DW-5600的新作DW-5600KH-1，手錶展現出強烈的街頭風格與極限運動精神，讓人留下深刻印象。



Kelvin Hoefler近年在滑板界累積了許多戰功，自從2011年以後他連續贏得3次世界盃滑板賽（World Cup Skateboarding, WCS）錦標，因此曾經有4年都名列WCS排行榜上的街頭滑板冠軍。2014年Kelvin Hoefler開始參與美國佛羅里達州的坦帕職業滑板賽，並且成為街頭滑板聯盟（Street League Skateboarding）第一位贏得超級皇冠（Super Crown）的新秀；還沒說完，Kelvin Hoefler光是2023年迄今已經在街頭滑板聯盟芝加哥錦標賽斬獲金牌、銀牌和銅牌各2枚，儼然就是當今街頭滑板的看板人物。

G-SHOCK與巴西街頭滑板冠軍Kelvin Hoefler、美國滑板品牌POWELL PERALTA三方聯名的DW-5600KH-1手錶。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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至於POWELL PERALTA對於滑板愛好者而言則是鼎鼎有名的品牌，這個發跡於加州的專業滑板組件製造商創立45年來陸續開發出許多厲害的發明如Dragon™、Soft Slide™或Flight®板面等等，Kelvin Hoefler本身也是POWELL PERALTA的品牌代言人之一，所以當他這次和G-SHOCK合作，也同時找上了在滑板界同樣具份量的品牌加入。

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最終三方創作出的DW-5600KH-1明顯分別從Kelvin Hoefler和POWELL PERALTA分別擷取他們的代表特徵。手錶整體以黑色系為主，並利用紅色加以點綴。上半部錶帶印有紅色的Hoefler字樣，下半部錶帶則有紅色的POWELL PERALTA字樣，同時錶帶上也還印有POWELL PERALTA塗鴉風格的骷髏頭圖案以及灰色調，看起來像是虎紋的裝飾花紋，塑造出手錶與一般DW-5600基本款不同的藝術個性。

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手錶底蓋鐫刻有Kelvin Hoefler的簽名字樣，翻回手錶正面，一旦佩戴者開啟LED背光照明時，面盤中央也會出現白底紅色的POWELL PERALTA Logo，搭配上G-SHOCK為這款聯名錶設計的特殊錶盒與包裝，上面可以找到與手錶外觀相同的圖案與文字元素，種種別出心裁的設計吸睛能力一流，對於喜歡街頭風格的人士想必別具吸引力。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK與滑板冠軍選手、品牌三方聯名 DW-5600方錶散發濃濃街頭藝術風格】